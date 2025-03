Biathletin Franziska Preuß hat ihre herausragende Saison in einem dramatischen Finale mit dem Gewinn des Gesamtweltcups gekrönt. Beim abschließenden Massenstart am Holmenkollen feierte die 31-Jährige ihren vierten Saisonsieg und zog damit im Kampf um das Gelbe Trikot noch an der Französin Lou Jeanmonnot vorbei. Auf der Schlussrunde waren sich beide Rivalinnen gefährlich nahegekommen, Jeanmonnot stürzte, Preuß hatte freie Bahn ins Ziel.