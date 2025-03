Diesen Moment hatte sich die Biathletin Franziska Preuß so sehr herbeigewünscht. In der Arena von Oslo über die Ziellinie zu rutschen, als Erste des Massenstarts und schließlich: als Siegerin des Gesamtweltcups. Und dann war es so weit, Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr. Ein paar letzte Male stemmte Preuß noch die Stöcke in den Schnee, katapultierte sich nach vorn und glitt mit dem letzten Schritt zum größten Erfolg ihrer Karriere. Doch sie jubelte nicht, nein, der erste Moment galt nicht der eigenen Freude, sondern ihrer größten Konkurrentin: Preuß stand im Ziel als Beste der Welt und schaute zurück zu Lou Jeanmonnot.

Es sind Bilder wie diese von Athleten, die oft länger in Erinnerung bleiben als die großen sportlichen Leistungen. Auf dem Weg ins Ziel waren Preuß und Jeanmonnot zusammen in eine enge Kurve gegangen, die 26-jährige Französin fiel auf der Innenbahn in den Schnee. Das große Duell um den Gesamtsieg sollte durch einen Sturz entschieden werden, es waren dramatische Szenen. Jeanmonnot beendete das Rennen als Geschlagene mit hängendem Kopf, Preuß war voller Mitgefühl. „Es war irgendwie blöd, das so zu gewinnen. Ich hätte es lieber auf der Zielgeraden ausgetragen“, sagte sie im Fernsehinterview. Die 31-Jährige eilte ihrer Konkurrentin im Ziel entgegen, fragte sie, ob sie die Situation als unfair empfunden habe. „Sie hat gesagt, es war nicht unfair“, berichtete Preuß. Einen Protest zogen die Franzosen nach wenigen Minuten zurück. Dann stand es also fest: Franziska Preuß war die Gewinnerin der großen Kristallkugel.

SZ Plus Gespräch zu Norwegens Skisprung-Affäre : „Das ist unglaublich geschickt gemacht. Aber verboten!“ Der frühere Bundestrainer Werner Schuster spricht über den norwegischen Manipulationsskandal und erklärt, warum die Nähmaschine für Skispringer den gleichen Zweck hat wie das Wachs für Langläufer. Und er macht konkrete Vorschläge für die Zukunft. Interview von Barbara Klimke

Und das war dann der Schlusspunkt eines furiosen Saisonfinals: In drei hoch spannenden Rennen hatten Preuß und Jeanmonnot den Gesamtsieg bis zur letzten Runde ausgekämpft. Im Sprint am Freitag siegte Preuß mit der Winzigkeit von 0,2 Sekunden Vorsprung, in der Verfolgung huschte dann Jeanmonnot mit einem Sieg an der Deutschen vorbei, die nur Fünfte wurde. In der Gesamtwertung war Preuß jetzt wieder Zweite, Rückstand: fünf Punkte. Das war dann der Moment, in dem es noch einmal darum ging, eine besondere Qualität zu beweisen. Ein letztes Aufbäumen war gefragt.

Kaum jemand hat damit so viel Erfahrung wie Franziska Preuß, die in den vorangegangenen zwei Jahren stets vorzeitig die Saison hatte abbrechen müssen, weil ihr Körper der Belastung nicht mehr standhielt. Immer wieder bremsten Krankheiten ihren Weg an die Spitze aus. Doch sie stand immer wieder auf. Nun ging sie im Massenstart am Sonntag mit der größtmöglichen Belastung ins Rennen: Nach drei Monaten als Beste der Welt auf Rang zwei abgerutscht zu sein, ausgerechnet vor dem abschließenden Rennen, das tat Preuß weh. Sie durfte sich keinen Fehler mehr erlauben. Und so versenkte sie im ersten Schießen am Sonntag schon mal alle Scheiben, während Jeanmonnot einmal in die Strafrunde abbiegen musste.

Preuß ist die sechste Deutsche, die den ganz großen Triumph feiern konnte

Der Rennverlauf spitzte sich dann tatsächlich so zu, dass nach einem Fehler von Preuß im ersten Stehendanschlag beide beim letzten Schießen unter höchstem Druck standen – und beide hielten ihm stand. Hochklassiger kann ein Saisonfinale kaum laufen. Mit 1,2 Sekunden Vorsprung ging Jeanmonnot vor Preuß wieder auf die Strecke, beide kämpften bis zur verheerenden Kurve um den Sieg. Jeanmonnot habe sich selbst den Stock auf den Schuh gestellt, habe die Französin der Deutschen erzählt, so berichtete es Preuß später. „Es war so spannend bis zum Schluss, es war ein kranker Kampf“, sagte sie. Elvira Öberg aus Schweden sicherte sich in dem Massenstart noch Rang zwei vor der Französin, die schließlich in der Gesamtwertung 20 Punkte hinter Preuß landete.

Noch zwei Glaskugeln für eine außergewöhnliche Saison: Dass die Pläne von Franziska Preuß so aufgingen, lag auch an einer erfolgreichen Operation an den Nasennebenhöhlen. (Foto: Terje Pedersen/AFP)

Von einem Erfolg wie diesem hatte Preuß zu Beginn der Saison nur träumen können: Lediglich ein Sieg war ihr in ihrer Karriere in einem Einzelrennen bis dahin gelungen. Fünf Jahre und elf Monate mussten vergehen, bis sie Mitte Dezember beim Sprint in Hochfilzen wieder ganz oben stand – und nach einem starken Saisonstart gleich ins Gelbe Trikot lief. Preuß war in dem Moment sogar von sich selbst überrascht; trotz eines Fehlers im Schießen ganz vorn zu landen, kam ihr beinahe unwirklich vor. Und dann sprach sie auch entscheidende Punkte an: „Ich habe den ganzen Sommer einfach mein Ding trainiert, habe wenig Kompromisse gemacht im Training und einfach auf meine Erfahrung gehört“, sagte Preuß. Und dass ihre Pläne so aufgingen, lag vor allem an einer erfolgreichen Operation an den Nasennebenhöhlen. „Den Eingriff machen zu lassen, um den Entzündungsherd wegzubekommen, war der Schlüssel“, sagte Preuß: „Es hat körperlich etwas nicht gestimmt, und das haben wir behoben.“

Preuß ist nun die sechste Deutsche, die den ganz großen Triumph feiern konnte, nach Martina Glagow, Kati Wilhelm, Andrea Henkel, Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier. Mit dem Sieg in der Sprint- und der Massenstartwertung kann sie noch zwei weitere Trophäen mit in die Heimat nach Ruhpolding nehmen. Vier Medaillen von der WM in Lenzerheide schmücken ihre Saisonbilanz zusätzlich.

Entsprechend ausgiebig wurde nun in Oslo gefeiert, Franziska Preuß drehte eine Ehrenrunde – auch mit Lou Jeanmonnot zusammen –, dann beehrten sie ihre Teamkollegen mit einer höllischen Kombination aus Sektdusche und Konfetti. „Irre einfach“, sagte Preuß noch zu diesem Saisonfinale, dann ergab sie sich ganz ihrer Freude. Mit dabei: viele Tränen der Erleichterung.