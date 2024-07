Im Optimalfall mehr als eine Viertelmilliarde Dollar: Basketballer Franz Wagner steigt in Orlando zum bestbezahlten deutschen Sportler der Geschichte auf – sein Gehalt zeigt surreale Auswüchse einer Liga im Geldrausch. Kann ein Athlet so viel wert sein?

Von Jonas Beckenkamp

224 Millionen Dollar sind so viel Geld, da muss einem schwindelig werden, aber Dennis Schröder machen solche Summen nichts aus. Er griff gleich noch eine Schublade höher. „Er kann eine Milliarde verdienen in seiner Karriere, so viel Geld ist in der Liga“, sagte der Kapitän der deutschen Basketballer am Wochenende über seinen Kollegen Franz Wagner. Eine Milliarde, so viele Nullen muss man erst mal auf ein Papier malen, geschweige denn ausgeben. Tatsächlich mag Schröders Traum von der Milliarde übertrieben sein, aber die knappe Viertelmilliarde, die Wagner nun bei seinem NBA-Klub Orlando Magic verdient, ist Fakt.