Wagner soll für die fünf Jahre Vertragsdauer eine Summe von mindestens 224 Millionen Dollar (rund 206 Millionen Euro) beziehen. Damit wird Wagner auf einen Schlag zum bestbezahlten deutschen Profisportler überhaupt. Sein Jahressalär beträgt mehr als 40 Millionen Euro. Im Idealfall könnte der Flügelspieler in dem langfristigen Zeitraum inklusive Boni bis zu 270 Millionen Dollar (etwa 249 Millionen Euro) einstreichen – das wäre mehr, als NBA-Legende Dirk Nowitzki in seiner kompletten Karriere verdient hat.

Mit dem unterschriebenen Vertrag kann Wagner nun auch für das Nationalteam auflaufen, das sich derzeit auf Olympia vorbereitet. Das war am Samstag bei der deutlichen 66:90-Testspielniederlage gegen Frankreich wegen Versicherungsfragen nicht möglich. „Es ist ein surreales Gefühl. Ich habe es selbst noch nicht so richtig gecheckt“, sagte Wagner in Köln. Auch sein Bruder Moritz Wagner verlängerte seinen Kontrakt bei dem Team aus Florida – er verdient dem Vernehmen nach 22 Millionen Dollar in den kommenden zwei Jahren. Und in dem Münchner Tristan da Silva spielt demnächst noch ein dritter Deutscher bei den Magic, allerdings als Rookie zu niedrigeren Konditionen.

„Ich bin sehr glücklich für ihn. Das ist ein netter Vertrag, er hat sich das absolut verdient“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert über Franz Wagners Karriereschritt. Der 2,08-Meter-Mann gilt neben Kapitän Dennis Schröder als Anführer des Nationalteams, das nun bei den Spielen in Paris eine Medaille anpeilt.