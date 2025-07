Basketballer Franz Wagner, Deutschlands bestbezahlter Sportler, spricht über sein 224-Millionen-Gehalt in der NBA und die bevorstehende EM, die sich für ihn wie eine Klassenfahrt anfühlt.

Interview von Ralf Tögel

Natürlich fällt der junge Mann auf, allein wegen seiner 2,08 Meter Körpergröße. Getuschel an der Hotelrezeption, Franz Wagner lächelt freundlich. Der 23-Jährige ist der derzeit gefragteste deutsche Basketballprofi und der bestbezahlte Sportler des Landes. In Deutschland ist er auf Stippvisite mit einer kleinen Abordnung der Orlando Magic und nimmt sich Zeit für ein Treffen. Er ist so höflich, dass er, um dem Gesprächspartner seine ganze Aufmerksamkeit zu widmen, sogar seine Frühstückseier kalt werden lässt. Sein unwiderstehliches Spiel, seine Bescheidenheit und sein Werdegang in der NBA – kein Wunder, dass der Berliner mit Dirk Nowitzki verglichen wird.