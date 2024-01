Reaktionen zum Tod von Franz Beckenbauer:"Ruhe in Frieden, Kaiser Franz"

Olaf Scholz, Bundeskanzler: "Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele 'der Kaiser' - auch, weil er über Generationen Menschen für den deutschen Fußball begeistert hat. Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden."

Rudi Völler, Sportdirektor Nationalmannschaft: "Ich bin unendlich traurig, die Nachricht seines Todes nimmt mich sehr mit. Ich betrachte es als eines der großen Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben. Der 'Kaiser' war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleiben. Mit Franz Beckenbauer verliert der deutsche Fußball seine größte Persönlichkeit, ich verliere einen guten Freund."

Julian Nagelsmann, Bundestrainer: "Für mich war Franz Beckenbauer der beste Fußballer der deutschen Geschichte. Seine Interpretation der Rolle des Liberos hat das Spiel verändert, diese Rolle und seine Freundschaft mit dem Ball haben ihn zum freien Mann werden lassen. Franz Beckenbauer konnte über den Rasen schweben, als Fußballer und später auch als Trainer war er erhaben, er stand über den Dingen. Wenn Franz Beckenbauer einen Raum betrat, hat der Raum geleuchtet, den Titel 'Lichtgestalt des deutschen Fußballs' trug er zu Recht."

Bis zuletzt umgab ihn eine Aura, an der auch die gesundheitlichen Probleme und Schicksalsschläge, die er zu verkraften hatte, nicht rütteln konnten. Ich bin dankbar und stolz, dass ich ihn kennenlernen durfte, und werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten."

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident: "Der Tod Franz Beckenbauers ist eine echte Zäsur. Mit Hochachtung und großer Dankbarkeit blicken wir auf sein Lebenswerk. Mit ihm verlieren wir einen einzigartigen Fußballer und einen liebenswerten Menschen. Franz Beckenbauer hinterlässt ein großes Vermächtnis für den DFB und den Fußball insgesamt."

Lothar Matthäus, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft: "Der Schock sitzt tief, obwohl ich wusste, dass es Franz nicht gut ging. Sein Tod ist ein Verlust für den Fußball und für ganz Deutschland. Er war einer der Größten als Spieler und Trainer, aber auch außerhalb des Platzes. Er war eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fußball, er genoss weltweite Anerkennung. Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein großartiger und großherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen. Er wird mir fehlen - er wird uns allen fehlen!"

Thomas Müller, Spieler des FC Bayern: "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast."

Matthias Sammer, ehemaliger Nationalspieler: "Franz war und ist mein großes Idol. Bei uns zu Hause hängt ein übergroßes Porträt von ihm mit dem Champions-League-Pokal in der Hand. Wir hatten wunderbare Begegnungen, Zeit mit ihm zu verbringen war großartig. Deutschland hat am Sonntag seine wichtigste und größte Fußballpersönlichkeit verloren. Ein sehr, sehr trauriger Tag."

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident: "Bestürzt und in tiefer Trauer habe ich die Nachricht vom Tod von Franz Beckenbauer aufgenommen. Er war ein Ausnahmefußballer, Ausnahmetrainer und ein wunderbarer Mensch, der von allen, die ihn näher kannten, geliebt und geachtet wurde. Weltmeister als Spieler und als Trainer, Vater des Sommermärchens 2006 und Aushängeschild des FC Bayern München - dies alles wird unvergesslich bleiben. Franz Beckenbauer war ein Jahrhundertsportler. Die Bayern trauern um einen der ihren, der Botschafter des Freistaats in der Welt war."

Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga DFL: "Franz Beckenbauer war definitiv der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, den ich je kennengelernt habe."

Thomas Hitzlsperger, ehemaliger Nationalspieler: "Die größte und bedeutendste Fußball-Persönlichkeit, die ich je kennengelernt habe - Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer."

Gary Lineker, ehemaliger englischer Nationalspieler und TV-Experte: "Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden."

Zitate zu Lebzeiten über Beckenbauer

Ex-Bundestrainer Joachim Löw: "Er ist ein Aushängeschild in der ganzen Welt. Es ist für mich eine große Ehre, ihn zu kennen, ich bewundere ihn."

Ex-Trainer Otto Rehhagel: "Wenn er erklärt, dass der Ball eckig ist, dann glauben ihm das alle."

Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach: "Vor allen Dingen aber ist er auch ein wunderbarer Mensch, ein Weltstar ohne Allüren. Er ist ja auch jemand, dem man Allüren nachsehen würde, aber er hat keine und das ist das Schöne."

Kabarettist Ottfried Fischer: "Beckenbauer ist der Einzige, der der PDS in Bayern ein Direktmandat verschaffen kann."

Ex-Nationaltorwart Sepp Maier: "Wenn der Franz aus dem Fenster springt, fällt er nach oben."

Der ehemalige DFL-Präsident Reinhard Rauball: "Franz Beckenbauer war und ist ein Geschenk für den Fußball."

Der verstorbene Meistertrainer Max Merkel: "Wenn der Kaiser spricht, legen sogar die Engel ihre Harfen beiseite."

Andre Heller, Wiener Künstler und künstlerischer Berater der WM 2006: "Für das Image der Deutschen im Ausland hat er mehr geleistet als 50 Jahre Diplomatie und zehn Goethe-Institute zusammen. Wahrscheinlich ist er so mächtig, dass er sogar Regierungen stürzen könnte."

Ex-Box-Weltmeister Henry Maske: "Ich gehöre zu den vielen Fans von Franz Beckenbauer, der nicht nur mit mir, aber auch mit mir relativ schnell einen Umgang gepflegt hat, wo ich dachte: Mensch, toll. Sehr aufmerksam, wie er zuhört, sehr interessiert, hat für jeden und alles immer ein Ohr, und da geht es nicht nur um Fußball, was sein Markenzeichen ist."

Ex-Nationalspieler Matthias Sammer: "Zunächst einmal ist er als Mensch eine große Persönlichkeit, das sollte immer im Mittelpunkt stehen. Alle, die mit ihm zu tun hatten und haben, schätzen seine Wertschätzung gegenüber allen Menschen, wie er auftritt und seine Persönlichkeit ist überragend."

TV-Entertainer Harald Schmidt: "Brauchen wir eigentlich noch einen Kanzler, wo wir Franz haben?"