Von Javier Cáceres, al-Chaur

Es gibt viele Bande zwischen Argentiniern und Franzosen, manche sind voller Sentiment. Anclao en París, heißt einer der sehnsuchtsvollsten Tangos des Sängers und Komponisten Carlos Gardel, "Verankert in Paris". Im vorigen Jahrhundert, zu Zeiten Gardels also, fuhren begüterte Argentinier gern in die französische Hauptstadt, seither gibt es am Río de la Plata den Begriff: "Butter an die Decke werfen", wenn man Geld verprasst.