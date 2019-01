19. Januar 2019, 22:38 Uhr Frankreich - Spanien 33:30 Geschlagener Europameister

Der amtierende Weltmeister Frankreich gewinnt gegen den amtierenden Europameister Spanien und feiert die Rückkehr von Nikola Karabatic. Spaniens Hoffnungen auf ein Weiterkommen schwinden.

Von Joachim Mölter, Köln

Noch einmal flammte die Hoffnung auf, dass sich das Spiel drehen könnte, dass die spanischen Handballer erneut einen Fünf-Tore-Rückstand gegen ihre französischen Rivalen aufholen könnten in diesem ersten Zwischenrundenspiel der Weltmeisterschaft. Fünf Minuten vor der Pause waren sie 12:17 zurückgefallen, fünf Minuten danach hatten sie zum 18:18 ausgeglichen. Fünf Minuten vor Schluss waren die Spanier abermals mit fünf Treffern im Rückstand, 26:31, zwei Minuten vor dem Ende waren es nur noch zwei, 30:32, und dann bekam Aitor Arino den Ball frei auf Linksaußen. Solange der Ball unterwegs war, hing auch das Spiel noch in der Luft - aber als Frankreichs Torwart Cyril Dumoulin mit dem Fuß abgewehrt hatte, war die Sache entschieden.

Weltmeister Frankreich gewann 33:30 (17:15) und geht nun mit 5:1 Punkten in die letzten beiden Partien gegen Island (am Sonntag) und Kroatien (am Mittwoch). Europameister Spanien hingegen kann seine Hoffnungen auf das Halbfinale mit nun 2:4 Zählern fast schon abschreiben. "Wir werden weiterkämpfen, so wie wir in diesem Spiel auch weitergekämpft haben", versprach Spaniens Kapitän Raúl Entrerríos, mit fünf Toren zweitbester Schütze seines Teams hinter dem herausragenden Ferran Sole (elf).

Frankreich gegen Spanien, das ist im Handball das höchstmögliche Gipfeltreffen, der Weltmeister gegen den Europameister, die Titelgewinner der vergangenen fünf globalen Championate im direkten Duell. Nur den Spaniern war es 2013 im eigenen Land gelungen, die 2009 begonnenen WM-Triumphe der Franzosen zu unterbrechen. Bei der EM 2018 in Kroatien hielten die Spanier die Franzosen erneut vom Titelgewinn ab, durch ein 27:23 im Halbfinale. Und nun kam es also bereits zu Beginn der Zwischenrunde zum Kräftemessen.

Die Rückkehr des alten Anführers glückt - auch wenn ihm die Fitness fehlt

Die Franzosen liefen wieder mit ihrem alten Anführer Nikola Karabatic auf, der seine WM-Teilnahme im Oktober bereits abgesagt hatte wegen einer Zehenoperation. Doch nach der überraschend schnellen Genesung ist er seit vergangenem Sonntag wieder bei seiner Mannschaft und seit Donnerstag auch im Einsatz. Weil sich Kapitän Cedric Sorhaindo in der Vorrundenpartie gegen Deutschland (25:25) eine Wadenverletzung zuzog, ergab sich eine dringende Gelegenheit zum Wechsel; jede Mannschaft darf ja im Verlauf des Turniers drei Spieler tauschen, also holte Nationaltrainer Didier Dinart den dreimaligen Welthandballer in seinen 16-Mann-Kader.

Die beste Mannschaft der Welt verstärkte sich also noch mit dem vermeintlich besten Spieler des Planeten - aber sicher nicht mit dem fittesten. Fast vier Monate ohne Spielpraxis gingen auch an dem Routinier nicht spurlos vorüber, der 34-Jährige spielte kaum eine Rolle, zumindest auf dem Parkett, immerhin erzielte er sein erstes Turniertor, zum 5:2 (7.). "Er ist nicht in Topform, aber seine Präsenz und Aura sind sehr wichtig für uns", sagte Kentin Mahé. Der 27-Jährige hat die Rolle des Spielmachers von Karabatic übernommen, "eine Riesenehre für mich", wie er findet. An diesem Abend setzte er nicht nur seine Mitspieler in Szene, sondern traf selbst auch viermal ins Tor.

In diesem Duell waren es freilich vor allem Frankreichs Junge wie Dika Mem, 21, Melvyn Richardson, 21, und Ludovic Fabregas, 22, die mit ihrer individuellen Klasse und ihrer außergewöhnlichen Athletik den Unterschied ausmachten. Mem mit sechs Treffern aus dem rechten Rückraum und Fabregas mit genauso vielen vom Kreis waren die auffälligsten Akteure; dazu steuerte Richardson vier Tore bei, alle in der Phase, als sich seine Mannschaft entscheidend absetzte. Diesem jugendlichen Schwung setzten Spaniens gealterte Granden vor allem ihren Ältesten entgegen, den 39 Jahre alten Torhüter Arpad Sterbik. Nach seiner Einwechslung sorgte er mit einer Reihe von Paraden dafür, dass seine Vorderleute - bis auf Rechtsaußen Sole, 27, eine Ansammlung von Ü30-Veteranen - zwischenzeitlich ausgleichen konnten. Die Spanier wehrten sich nach Kräften, das erkannten auch die siegreichen Franzosen an. "Es war wirklich kein einfaches Spiel", versicherte Mahé: "Die Spanier durften sich heute eigentlich keine Niederlage erlauben."