Nur eine Straße trennt die beiden Stadien: Paris hat endlich wieder ein Derby, PSG gegen PFC. Der Aufsteiger baut auf die Millionen aus einem Luxuskonzern und die Philosophie von Jürgen Klopp.

Von Oliver Meiler, Paris

Zwei Stadien und dazwischen nur eine Straße. In Paris werden in dieser neuen Spielzeit der Ligue 1 zwei Vereine ein Stadtderby austragen, deren Arenen gleich nebeneinanderstehen, sie kleben fast aneinander. Noch streiten Hobbygeometer und Grobschätzer über die genaue Distanz zwischen dem Parc des Princes, der Betonschüssel von PSG, und dem kleineren Stade Jean Bouin, in das sich der aufgestiegene Paris FC eingemietet hat. 19 Meter? 33? Eher 44 Meter? Jeder hat seine Schätzung parat. Da wäre mal ein Machtwort nötig, unterlegt mit einer Erkenntnis vom Maßband.