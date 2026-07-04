Dank eines Elfmeter-Tores von Kylian Mbappé hat Topfavorit Frankreich mit viel Mühe Deutschland-Schreck Paraguay niedergerungen und ist nur noch drei Siege vom dritten WM-Titel entfernt. Die Équipe Tricolore setzte sich im Achtelfinale gegen die Südamerikaner mit 1:0 (0:0) durch und trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf Marokko.

Nachdem Frankreich zuvor am Abwehr-Bollwerk der Südamerikaner verzweifelt war, verwandelte Mbappé (70. Minute) vor 68 324 Zuschauern in Philadelphia schließlich einen Strafstoß. Der Angreifer von Real Madrid kommt damit auf insgesamt 19 WM-Treffer und liegt nur noch ein Tor hinter dem argentinischen Rekordhalter Lionel Messi.

„Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur Offensivfußball spielen können“, sagte Mbappé, der nach dem Abpfiff erleichtert seine Freude herausgebrüllt hatte. Er ergänzte mit Blick auf die ruppige Gangart des Gegners: „Wenn wir uns die Hände schmutzig machen müssen, dann machen uns die Hände schmutzig. Ich habe kein Problem damit. Sie wollten nur kämpfen. Wir können auch dreckig spielen, aber waren trotzdem besser als sie.“

Das Ziel, mit dem goldenen Pokal in der Hand Les Bleus zu verlassen, rückt für Frankreichs scheidenden Nationaltrainer Didier Deschamps immer näher. Für die Südamerikaner blieb die zweite Sensation nach dem Coup gegen Deutschland hingegen aus. Die Albirroja verpasste den Einzug ins Viertelfinale und damit die Chance, ihr bestes WM-Ergebnis von 2010 zu wiederholen.

Zum dritten Mal standen sich beide Teams bei einer WM gegenüber. Nach Frankreichs 7:3 im Jahr 1958 folgte 1998 ein dramatisches Achtelfinale, das die Équipe Tricolore auf dem Weg zum Titel erst durch ein Golden Goal in der 114. Minute gewann.

Auch das Duell 28 Jahre später entwickelte sich für den haushohen Favoriten zur Geduldsprobe. Paraguay verschanzte sich vor dem eigenen Tor zeitweise mit neun Feldspielern im Strafraum. Frankreich lief unermüdlich an, fand gegen das Abwehr-Bollwerk der Südamerikaner jedoch kaum Lösungen. Das Spiel war geprägt von der giftigen Zweikampfführung der Albirroja.

Mbappé verwamdelt den Strafstoß zum 1:0. Matt Rourke/AP/dpa

Weil die Franzosen spielerisch kaum Lösungen fanden, suchten sie ihr Glück mit Distanzschüssen. Doch sowohl Manu Koné (22.) als auch Adrien Rabiot (33.) verfehlten das Ziel. Mit jeder vergebenen Chance schienen die Franzosen genervter. Paraguay setzte auf Konter über Julio Enciso. Doch der Torschütze aus dem Deutschland-Spiel war häufig auf sich allein gestellt, weil seine Mitspieler nicht nachrückten.

Die Passstatistik bis zur 49. Minute: Frankreich brachte 310 Pässe an den Mann, Paraguay gerade einmal 49. Umso bitterer für den Weltmeister von 2018, dass er aus seiner Überlegenheit keinen Ertrag schlagen konnte.

Doué holt als Einwechselspieler den Elfmeter raus

Das Offensiv-Trio Mbappé, Weltfußballer Ousmane Dembélé und Vorbereiter Michael Olise, das in den vorherigen WM-Spielen brilliert und harmoniert hatte, war aus dem Spiel nahezu kein Faktor. Bayern-Profi Olise hätte mit einem Assist zu Brasiliens Fußball-Ikone Pelé aufschließen können, der bei der WM 1970 sechs Treffer vorbereitete und seitdem den Rekord hält.

Die besten Chancen ergaben sich weiterhin aus der Distanz. Bei Manu Konés Fernschuss war Paraguay-Keeper Orlando Gill erstmals ernsthaft gefordert. Es war in der 54. Minute die erste gute Tormöglichkeit des Spiels. Erst die Einwechslung von Désiré Doué verlieh dem Offensivspiel der Franzosen mehr Torgefahr.

Der Flügelspieler war es auch, der den Elfmeter rausholte. Gustavo Velázquez versuchte, den Elfmeter-Punkt noch kaputtzutreten, doch Mbappé ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte sicher. In der Nachspielzeit (90.+6) vergab der Stürmer eine Doppelchance. Für den Spielverlauf mitverantwortlich war auch der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev, der eine Tätlichkeit gegen Mbappé übersah, den Elfmeter ohne VAR nicht erkannte und es schaffte, Paraguay trotz harter Spielart in der regulären Spielzeit keine einzige gelbe Karte zu zeigen.