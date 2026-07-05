Wo soll man anfangen? Beim Schlag von Matías Galarza gegen Kylian Mbappé direkt vor den Augen von Schiedsrichter Ilgiz Tantashev aus Usbekistan, den weder er noch das Videoteam um Juan Lara aus Chile sahen oder für ahndungswürdig hielten? Beim glasklaren Elfmeterfoul an Désiré Doué, das wenigstens Lara bemerkte, obwohl Tantashev beste Sicht zu haben schien? Bei dem Versuch der Paraguayer, den Elfmeterpunkt vor den Augen des Unparteiischen mit den Stollen umzugraben, was ebenfalls keiner aus dem Schiedsrichterteam sah oder bestrafen wollte, auch nicht die Assistenten? Bei der gelben Karte gegen den Franzosen Michael Olise, dessen Vergehen darin bestand, in der Nachspielzeit bei einer Schauspielerei Galarzas anwesend zu sein? Beim folgenlosen Ellbogenschlag von Galarza gegen Jules Koundé? Beim Tritt von Juan José Cáceres gegen Mbappé, der sicher nicht brutal war, aber doch nichts anderes als ein Tritt? Beim ungeahndeten Ellbogenschlag von Gabriel Avalos gegen Dayot Upamecano? Bei ein paar weiteren Aktionen, die hier den Rahmen sprengen würden? Bei den zehn Minuten Nachspielzeit, die Paraguay als Belohnung für die ganzen Fouls und Provokationen bekam? Oder bei dem schier unglaublichen Fakt, dass Paraguay trotz ruppigster Spielweise in 90 Minuten keine einzige gelbe Karte sah, Frankreich aber drei?