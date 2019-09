Der brasilianische Topstürmer Neymar hat den französischen Meister Paris Saint-Germain erneut vor einem Dämpfer bewahrt. Vier Tage nach dem starken Auftakt in der Champions League (3:0 gegen Real Madrid) traf Neymar im Spitzenspiel der Ligue 1 erst in der 87. Minute zum 1:0-Siegtor bei Olympique Lyon. Das arg verletzungsgeplagte PSG-Team von Trainer Thomas Tuchel steht nun mit 15 Punkten an der Tabellenspitze. Bereits in der Vorwoche hatte Neymar bei seinem Comeback nach über vier Monaten Pause und Transfertheater gegen Straßburg in der Nachspielzeit ein Traumtor zum 1:0 erzielt. Auch das verdiente 1:0 in Lyon schoss Neymar technisch äußerst sehenswert.