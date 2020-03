Frankreich trauert um den früheren Fußball-Nationaltrainer Michel Hidalgo. Wie der französische Verband am Donnerstag mitteilte, ist der Europameister-Coach von 1984 nach langer Krankheit im Alter von 87 Jahren verstorben. Seine beste Zeit hatte Hidalgo in seinen acht Jahren als Trainer von Les Bleus ab 1976. Mit der Auswahl um Michel Platini holte er bei der Heim-EM 1984 den Titel und somit den ersten großen Triumph für Frankreich. "Seine Vision und sein Werk finden noch heute bei jedem Spiel unserer Nationalmannschaft Widerhall", schrieb Platini. Zwei Jahre zuvor war er mit der Equipe Tricole im WM-Halbfinale gegen Deutschland im Elfmeterschießen ausgeschieden. In seiner aktiven Laufbahn spielte Hidalgo bei AC Le Havre, Stade Reims und AS Monaco.