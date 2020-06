Die deutsche Fußballnationalspielerin Dzsenifer Marozsan hat ihren Vertrag beim französischen Serienmeister Olympique Lyon bis 2023 verlängert. Das teilte der Klub am Montagabend mit. Marozsan war im Sommer 2016 aus der Bundesliga vom 1. FFC Frankfurt nach Lyon gewechselt und hat sich dort zu einer der wichtigsten Spielerinnen entwickelt. In 113 Partien erzielte sie 46 Tore. Gleich in ihrer ersten Saison hatte die 28 Jahre alte Olympiasiegerin mit Olympique das Triple gewonnen und war in Frankreich als beste Spielerin der Saison sowie in Deutschland als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet worden. Insgesamt gewann sie mit Lyon dreimal die Meisterschaft, dreimal die Champions League und zweimal den Pokal.