Die französische Fußball-Liga steht wegen der Coronavirus-Pandemie vor dem Saisonabbruch. Premierminister Édouard Philippe sagte am Dienstag, dass die Saison 2019/20 der Profisportarten nicht wieder aufgenommen werden könne. Außerdem sollen Sportveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern nicht vor September stattfinden. Eine Reaktion der Ligue 1 stand zunächst aus. Sollte die Saison tatsächlich abgebrochen werden, könnte Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel vorzeitig zum Meister erklärt werden. In der Liga ruht seit Mitte März der Spielbetrieb, es wären noch zehn Spieltage auszutragen. PSG führt die Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille an. Ursprünglich wollte die Liga ab Mitte Juni wieder spielen. Die neue Ankündigung der Politik könnte auch den neuen Starttermin der Tour de France in Gefahr bringen, die vom 29. August bis zum 20. September stattfinden soll.