Die Zukunft von Didier Deschamps als Fußball-Nationaltrainer Frankreichs ist nicht länger fraglich - und dafür brauchte es offenbar bloß ein kurzes Gespräch mit dem Präsidenten des nationalen Verbandes FFF. "Die Angelegenheit war in drei Minuten geklärt", sagte Noel Le Graet der Tageszeitung Le Figaro: "Sein Wille zum Weitermachen ist sehr stark, mein Wunsch, dass er weitermacht, war es ebenfalls." Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus der Equipe Tricolore bei der EM gegen die Schweiz (4:5 i. E.) hatte Le Graet eine Unterredung angekündigt. Das hatte Spekulationen um Deschamps' Ablösung zur Folge, seit 2012 schon trainiert er die Auswahl und führte sie 2018 zum WM-Triumph in Russland. "Ich habe unendliches Vertrauen in diesen Mann", sagte Le Graet nun, "es gibt keine Diskussion. Er ist ein Gewinner mit einer unerreichten Bilanz." Deschamps sei loyal zum Verband und äußerst angesehen bei den Spielern. Der Vertrag des 52-Jährigen endet erst nach der WM 2022 in Katar.