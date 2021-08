Drei deutsche Spieler auf dem Platz, aber nicht die geplanten drei Punkte zum Start: Im Eröffnungsspiel der französischen Ligue 1 hat der Mitfavorit AS Monaco nur ein mageres 1:1 (1:1) gegen den in der Vorsaison fast abgestiegenen FC Nantes geschafft. Für die Elf von Trainer Niko Kovac traf lediglich nach starkem Beginn Gelson Martins zum 1:0 (14.). Nach einer Ecke köpfelte Jean-Charles Castalletto den überraschenden Ausgleich der Gäste - der vom FC Bayern an die AS verliehene Torwart Alexander Nübel blieb dabei auf der Linie stehen, obwohl der Ball knapp vor ihm hereingeflogen kam.

Neben Nübel gehörte auch der deutsche Nationalstürmer Kevin Volland bei Monaco zurr Anfangsformation, der aus Köln ins Fürstentum gewechselte Ismail Jakobs wurde eingewechselt (72.). Nur drei Tage nach dem wichtigen 2:0-Auswärtssieg in der Champions-League-Qualifikation bei Sparta Prag fehlte Monaco die Frische, bereits am Dienstag folgt das Rückspiel.

Einen guten Einstand in Frankreich verpasst hat der frühere Leverkusen- und Dortmund-Coach Peter Bosz mit seinem neuen Verein Olympique Lyon. Auch der Vierte der Vorsaison erzielte daheim nur ein 1:1 gegen Außenseiter Stade Brest. Und auch der zuletzt von Überraschungsmeister OSC Lille in der Liga entthronte Meisterfavorit Paris Saint-Germain hätte sich über einen Ausrutscher zum Start nicht beschweren dürfen. Beim starken Aufsteiger ES Troyes zitterten die Pariser, die ohne Neymar, aber mit Kylian Mbappé antraten, ein 2:1 über die Zeit. Ein Doppelschlag durch Zugang Hakimi (19.) und Stürmer Icardi (21.) reichte PSG zum Sieg.