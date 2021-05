Deutschlands erster Gruppengegner Frankreich kann bei der bevorstehenden EM offenbar auf einen prominenten Rückkehrer bauen. Medienberichten zufolge hat Nationaltrainer Didier Deschamps Real Madrids Topstürmer Karim Benzema begnadigt. Wegen seiner Verwicklung in eine Erpressungsaffäre war der heute 33-Jährige Benzema sechs Jahre lang nicht für die Nationalelf berücksichtigt worden. Er verpasste unter anderem die WM 2018, bei der die französische Nationalelf ihren zweiten Titel holte. Die Affäre kreist um ein Sex-Video, auf dem der ehemalige Nationalspieler Mathieu Valbuena, 36, zu sehen war. Benzema wird in der Affäre als Mitbeschuldigter geführt, der Strafprozess soll Ende Oktober beginnen. Trotz seiner langen Zwangspause ist Benzema unter den Top 10 der besten Stürmer Frankreichs: Er hat in 81 Länderspielen 27 Tore erzielt. Das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich ist für 15. Juni in München geplant.