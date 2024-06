Auch den letzten Extra-Laufweg des Abends hat N’Golo Kanté mit einem Lächeln zurückgelegt. Tief in den Eingeweiden des Leipziger Stadions brummte schon abfahrbereit der Mannschaftsbus, als der Mittelfeldspieler der Franzosen noch mal pflichtschuldig in den Presseraum abbog. Drei Fragen, sagte der Pressemann, wir müssen los, und da wusste man schon: Mehr als eine Minute würde Kanté nicht brauchen, um die drei Fragen zu beantworten.

„Er spricht nicht so viel, er lebt den Anführer vor“, so hatte Adrien Rabiot seinen Mittelfeldkollegen Kanté vor dem Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag in Leipzig angepriesen. Es war ein Satz, den man in den vergangenen Jahren häufig gehört hat über den 1,68 Meter kleinen Franzosen. Und siehe da: Drei Fragen, drei schüchterne Antworten, Nettosprechzeit 58 Sekunden, „gutes Spiel gemacht“, „immer speziell, für die Nationalelf zu spielen“, „müssen jetzt gut regenerieren“, dann war er auch schon wieder weg.

Das Besondere allerdings ist, dass er überhaupt wieder da ist: N’Golo Kanté, 33, Weltmeister von 2018, jahrelang der wohl beste Fußballer der Welt auf jener Position im defensiven Mittelfeld, die sie in Frankreich La Sentinelle nennen, den Wachposten. Seit 2023 nun in Dschidda, Saudi-Arabien, abgetaucht beim Klub Al-Ittihad, der die abgelaufene Saison als Fünfter der Saudi Pro League abschloss. Und in Dschidda kann man wohl kaum auf Spitzenniveau Fußball spielen – oder doch?

„Man hat das Gefühl, dass man einer mehr ist mit ihm im Team“, sagt Benjamin Pavard

Düsseldorf am vergangenen Montag, nach dem 1:0 der Bleus im Auftaktspiel gegen Österreich schleicht N’Golo Kanté unter den Ovationen seiner Kameraden in die Kabine. Danach verbreitet sich ein Video: „Es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn, es ist einfach noch nie da gewesen“, ruft Ibrahima Konaté in die Kamera, und Youssouf Fofana erzählt von einer Art Erweckungserlebnis: „Ich habe es gesehen, mit meinen Augen habe ich es gesehen.“

Die Uefa-Statistiker hatten für N’Golo Kanté 11,8 Kilometer zurückgelegte Distanz sowie 92 Prozent Passgenauigkeit ermittelt und ihn zum „Man of the match“ gekürt. Aber mit ein paar Zahlen ist Kantés Einfluss auf das Spiel schon früher nicht zu erklären gewesen. Außer vielleicht mit jener Zahl, die der Verteidiger Benjamin Pavard kürzlich parat hatte: „Man hat das Gefühl, dass man einer mehr ist mit ihm im Team.“ Was wiederum an einen berühmten Satz von Steve Walsh erinnert, dem einstigen Co-Trainer von Leicester City, wo Kanté 2016 englischer Meister wurde, ehe er für sieben Jahre zum FC Chelsea weiterzog. Man werde mit einem „Dreier-Mittelfeld antreten“, berichtete Walsh einst scherzhaft, „mit Danny Drinkwater im Zentrum und Kanté auf jeder Seite“.

SZ Plus Meinung Statement gegen Rechtsruck : Kylian Mbappé wird seiner Verantwortung gerecht Die deutschen Fußballer sind in Katar mit zu viel Politik auf die Nase gefallen – nun positioniert sich Frankreichs bester Fußballer gegen die Ultrarechten um Marine Le Pen. Es gibt da einen entscheidenden Unterschied. Kommentar von Claudio Catuogno

Das lustige Zahlenspiel komplettierte nun Marcus Thuram. Der Stürmer hat Kanté mehr oder weniger neu kennengelernt, als die EM-Mission der Franzosen Ende Mai im nationalen Trainingszentrum begann. „Ich hatte den Eindruck, dass sie zu dritt nach Clairefontaine gekommen sind“, witzelte Thuram nach den ersten Trainingseinheiten, „so etwas habe ich noch nie gesehen.“

Nun sind es also schon drei Kantés. Wer bietet mehr?

Man musste vor dieser EM bis in den Juni 2022 zurückgehen, um Kantés letztes Länderspiel aufzuspüren; danach folgte für ihn bei Chelsea eine von Verletzungen geprägte Saison, die WM in Katar fand ohne ihn statt. Als er sich 2023 zu Al-Ittihad verabschiedete, war das auch mit dem Eingeständnis verbunden, dass nicht einmal er weiterhin an zwei Orten gleichzeitig sein würde: Saudi Pro League und Nationalelf, das erschien inkompatibel zu sein.

Kanté wurde der „Man of the Match“ gegen Österreich, er wurde der „Man of the Match“ beim 0:0 gegen die Niederlande

Zwar hatte der Nationaltrainer Didier Deschamps immer mal wieder betont, Kanté bleibe sélectionnable – berufungsfähig. Aber das Reservoir an Profis, die in Europa auf höchstem Niveau spielen, ist für Deschamps fast unerschöpflich. Dass er Kanté trotzdem in seinen EM-Kader berief, war also die erste Überraschung – sie hatte auch damit zu tun, dass sich Aurélien Tchouaméni bei Real Madrid einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß zugezogen hatte. Die zweite Überraschung: dass Kanté im ersten Spiel in der Startelf stand.

Alles Weitere erschien dann schon wieder wie Fügung. Kanté wurde der „Man of the Match“ gegen Österreich, er war der „Man of the Match“ beim 0:0 gegen die Niederlande. Wieder und immer wieder stoppte er die gegnerischen Angriffe und leitete die eigenen ein. „Es hat sich nichts geändert“, beobachtete der Rechtsverteidiger Jules Koundé aus nächster Nähe, „Ngo ist Ngo, seine Balleroberungen waren monströs.“

Was zu einer Frage führt, die sich bei der EM die Trainer mehrerer Auswahlen stellen: Wird man denn gar nicht schlechter, wenn man in dieser heterogenen Liga Saudi-Arabiens spielt, in der auch mal eine Ligapartie vor 133 Zuschauern ausgetragen wird? Profis aus Serbien, Rumänien, Portugal, Belgien und den Niederlanden sind inzwischen der Spur des Geldes gefolgt – nicht bei allen hatte man zuletzt den Eindruck, dass sie ohne Anpassungsschwierigkeiten eine EM spielen können. Kanté hingegen dürfte am Dienstag gegen Polen wieder der Dreh- und Angelpunkt sein.

Fragt man N’Golo Kanté, wie es ihm gelungen ist, in der Wüste sein Niveau zu halten, spricht er wieder nur ein paar schnelle Sätze: über die Einstellung im Training und den Anspruch, den man an sich selbst haben muss. Kanté ist eben Kanté – den gibt es nur ganz oder gar nicht, als Mittelfeldarbeiter, aber inzwischen auch als seinen eigenen Mythos.

Legendär ist die Geschichte, wie sie ihm 2018 in Moskau den Pokal in die Hand drücken mussten, damit es auch von ihm ein Weltmeisterfoto gibt. Von sich aus hätte sich Kanté da nicht aufgedrängt. „Er bleibt dieser unermüdliche, lächelnde und von allen geliebte Spieler“ schrieb gerade die Sporttageszeitung L’Équipe. Es mag paradox klingen bei einem, der seine Karriere gerade mit Petrodollars vergoldet, aber für L’Équipe ist Kanté weiterhin „wie ein normaler Nachbar, nur netter, und mit einer Superkraft, mit der er alle Mülleimer im Haus mit einer Hand runterbringt“. So einen will natürlich jeder im Team haben.