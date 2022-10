VAR-Fehler in Frankfurt:"Der Checkprozess wurde zu früh abgebrochen"

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Gut, dass es zwischen all den aufgebrachten Zuschauern, schimpfenden Funktionären und erregten Gemütern auch noch Mario Götze gab. Statt sich als nächster Beteiligter über die Fehlentscheidung zu mokieren, nahm der Weltmeister nach dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (1:2) seinen zwei Jahre alten Sohn Rome auf den Arm, um noch einmal über den Rasen zu schlendern. Seine entspannte Schlussrunde passte zwar nicht zur allgemeinen Empörungskultur, vermittelte aber wohltuenden Abstand zu einem aufwühlenden Fußballabend, an dem hinterher mal wieder zu wenig über exzellente Kicker wie Götze, 30, gesprochen wurde, der in dieser Verfassung in den WM-Kader gehört, sondern über Schiedsrichter Sascha Stegemann, der mit Videoassistent Robert Kampka nicht das erste Negativbeispiel ablieferte, wie das Zusammenspiel zwischen Referee und VAR nicht laufen soll.