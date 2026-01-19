Im November 1993 prägte der Trainer Toppmöller eine Sentenz, die sich bis heute im Zitatenlexikon der Bundesliga findet. Kürzlich hätten alle noch „Bayern, Bayern, Bayern“ geschrien, spöttelte der Trainer Toppmöller also, „aber am Mittwoch haben alle Englisch gelernt. Seitdem hört sich das nach Bye-bye-Bayern an“. Die Bayern waren im Uefa-Cup gerade gegen Norwich City ausgeschieden, das war damals dasselbe Drama, das es heute wäre, nur ohne Internet.
MeinungTrainer-Entlassung bei Eintracht FrankfurtToppmöller ist am immer gleichen Gegentor gescheitert – und am Frankfurter Import/Export-Betrieb
Kommentar von Christof Kneer
Lesezeit: 3 Min.
Die Entlassung von Trainer Dino Toppmöller zeigt auch die typischen Probleme eines ambitionierten Bundesligisten.
Toppmöller-Entlassung in Frankfurt:Ein Torfestival zu viel
Der Rauswurf von Coach Dino Toppmöller bei der Eintracht folgt auf eine Serie wilder Partien – gerade in der Defensive kommt das Team auf teils peinliche Werte. Namen von möglichen Trainer-Nachfolgern kursieren bereits.
