Im November 1993 prägte der Trainer Toppmöller eine Sentenz, die sich bis heute im Zitatenlexikon der Bundesliga findet. Kürzlich hätten alle noch „Bayern, Bayern, Bayern“ geschrien, spöttelte der Trainer Toppmöller also, „aber am Mittwoch haben alle Englisch gelernt. Seitdem hört sich das nach Bye-bye-Bayern an“. Die Bayern waren im Uefa-Cup gerade gegen Norwich City ausgeschieden, das war damals dasselbe Drama, das es heute wäre, nur ohne Internet.