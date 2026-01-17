Im Bremer Weserstadions ist die Gästekabine nur durch einen langen Gang zu erreichen. Schon vor Anpfiff hatten die Spieler von Eintracht Frankfurt die Mannschaft von Werder Bremen warten lassen, nach Abpfiff des nächsten Torfestivals beim 3:3 warteten die Medien. Erst auf Trainer Dino Toppmöller, dann auf Sportvorstand Markus Krösche. Der Erklärungsbedarf war gewaltig, weil die Eintracht als Champions-League-Teilnehmer einfach keine bundesligataugliche Verteidigung aufbaut.
Eintracht Frankfurt„So können wir nicht weitermachen“
Lesezeit: 3 Min.
Steht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Aus? Gegen Bremen kassiert die Eintracht erneut drei Gegentore, Sportvorstand Krösche verweigert dem Coach die Jobgarantie.
Von Frank Hellmann, Bremen
