Kommentar von Philipp Selldorf

An dem Tag, an dem sich die Frankfurter Mannschaft auf ihre abendliche und von Randale überlagerte Begegnung mit Neapel vorbereitete, trafen sich daheim am Main zwei Spitzenfunktionäre der Eintracht, um ihre persönlichen Differenzen zu erörtern: Philip Holzer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Axel Hellmann, Sprecher des Vorstands, haben nach Angaben des Vereins ein "intensives und kritisches, aber sehr konstruktives Gespräch geführt".