Von Ulrich Hartmann

Der Champions-League-Traum von Eintracht Frankfurt geht weiter. Mindestens bis Mitte März darf der Klub, der sich vor einem halben Jahr als Gewinner der Europa League für die europäische Meisterklasse qualifiziert hatte, auf dem Sonnendeck des europäischen Klubfußballs verweilen. Ein 2:1 (0:1)-Sieg am Dienstagabend bei Sporting Lissabon bedeutete für die Frankfurter, dass sie im Achtelfinale der 16 besten europäischen Klubs mitspielen dürfen. Daichi Kamada per Handelfmeter in der 62. Minute und Kolo Muani nach kraftvoller Einzelaktion in der 72. Minute drehten einen 0:1-Rückstand gegen Portugiesen, die in der ersten Halbzeit noch die klar bessere Mannschaft gewesen waren.