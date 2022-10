Von Frank Hellmann, Frankfurt

Oliver Glasner hat kurz vor Mitternacht verraten, was er den Akteuren von Eintracht Frankfurt bei der nächsten Spieltagsbesprechung sagen möchte. Dass er nämlich seit seiner Ankunft in der Bundesliga bislang "noch keinen Punkt gegen Borussia Dortmund" geholt hat. Tatsächlich hat der Österreicher angefangen mit seinem ersten deutschen Klub, dem VfL Wolfsburg, eine schwarz-gelbe Phobie aufgebaut. Sechs Anläufe, sechs Pleiten. Gesamttorverhältnis: 4:17.

Eine fürwahr fürchterliche Bilanz, die der 48-Jährige seinem aktuellen Team unter die Nase reiben wird, um die Motivation für das Topspiel gegen den BVB (Samstag 18.30 Uhr, Liveticker SZ.de) zu erhöhen. Denn so prächtig es ist, dass der Europa-League-Sieger nach einer Energieleistung gegen Olympique Marseille (2:1) nun im letzten Champions-League-Gruppenspiel in Lissabon mit einem Sieg das Achtelfinale erreichen kann: Erst mal steht eine Herausforderung im Liga-Alltag an, die kaum weniger intensiv werden dürfte als das Gerangel gegen den französischen Vizemeister.

"Momentan gibt es viele Fragezeichen für die nächsten Tage", beschied Glasner, der bei seinen Spielern "viel Weißes in den Augen" erspähte. Doch keine Sorge: "Das werden wir wieder hinbekommen." Auch wenn der BVB sich mit der Gewissheit ins Verfolgerduell zweier Champions-League-Starter stürzen kann, dass sein Weiterkommen in der Königsklasse bereits feststeht: Warum soll die Eintracht nicht nächste Woche folgen? Vom Frankfurter Formhoch war auch Bundestrainer Hansi Flick als Augenzeuge unter 48.700 Zuschauern schwer beindruckt, wobei Flick neben einem starken Kevin Trapp vor allem auch einen äußerst lebendigen Mario Götze sah, der bei der WM in Katar helfen könnte.

Mario Götze glänzt gegen Marseille vor Flicks Augen

Glasner überhörte die Frage nach Götze, pries lieber "Hingabe und Leidenschaft" und schob als größtes Kompliment hinterher: "Es macht mich wahnsinnig stolz, Trainer einer so charakterstarken Truppe zu sein." Verblüffend sind vor allem Lernwillen und Lerntempo. Keine zwei Monate ist es her, da waren die Adlerträger bei der Champions-League-Premiere gegen Sporting schwer abgestürzt. Die 0:3-Heimniederlage gegen ausgebuffte Portugiesen bestätigte düstere Vorahnungen, der Triumphator der Europa League würde eine Kategorie höher in Schwierigkeiten schlittern, doch inzwischen scheint die Eintracht absolut wettbewerbsfähig zu sein.

"Die Jungs haben sich weiterentwickelt und die Intensität angenommen", lobte Sportvorstand Markus Krösche, der im Transfersommer im Nachhinein vieles richtig gemacht hat. Weil neben Makoto Hasebe oder Almamy Toure nun auch Verteidiger Christopher Lenz (Oberschenkelverletzung) längerfristig fehlen wird, kommen Zugänge wie Hrvoje Smolcic vermehrt zum Einsatz.

Der 22-jährige Kroate bot gegen Marseille eine famose Abwehrleistung, die auch Matchwinner Randal Kolo Muani beindruckte. Der 23-jährige Franzose sagte nicht zufällig über den Erfolg gegen seine Landsleute: "Jeder zerreißt sich für das Team, vor allem durch die entschlossene Defensive haben wir das Spiel gewonnen." Der Mittelstürmer selbst schoss nach dem frühen 1:0 von Daichi Kamada (3.) und dem Ausgleich von Matteo Guendouzi (22.) den 2:1-Siegtreffer (27.), weil er sich mit spielstarken Kollegen wie Jesper Lindström oder eben Weltmeister Götze exzellent versteht.

"Unser Zusammenspiel wird immer besser, wir finden weiter zueinander und haben viel Potential", meinte Muani, der irgendwann auchvon einem Engagement in der Premier League träumt. Aber nicht mal der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur hat in dieser ausgeglichenen Gruppe D das Achtelfinalticket sicher. Genauso ist für Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag im Estadio José Alvalade alles möglich.

So auch ein abruptes Ende jener stimmungsvollen Europa-Tournee, in der es seit 2018 von Höhepunkt zu Höhepunkt geht. Dass die Europa League eher als natürliche Heimat der Hessen gilt - und in diesem Wettbewerb ein Weiterspielen vielleicht größere Erfolgsaussichten brächte - damit will sich Glasner gar nicht beschäftigen. Herumlavieren mag dieser lebensbejahende Fußballlehrer nicht. "Wir wären sowieso nach Lissabon gefahren, um zu gewinnen."

Diese Verpflichtung verspüre er schon dem eigenen Anhang gegenüber, der auf die eindringliche Ansage des Stadionsprechers hörte, sich von den aus dem Gästeblock nach Spielschluss gezündeten Böllern nicht provozieren lassen. Weil die Polizei selbst in den dunkelsten Ecken des weit verzweigten Frankfurter Stadtwalds enorme Präsenz zeigte und etliche Störenfriede unter den 2000 OM-Fans vorher festsetzte, kam es nicht zu den Gewaltexzessen wie in Marseille.

In Frankfurt brannten vor Anpfiff in beiden Kurven zwar einige Bengalos, aber es flogen keine Raketen von rechts nach links. Die Begleitumstände schienen Glasner genauso wichtig wie das Resultat. "Wir haben ein friedliches, begeisterndes Spiel mit super Stimmung erlebt. Es war ein herausragender Champions-League-Abend - ich hoffe, nicht der letzte in dieser Saison."