Nach Marmoush und Kolo Muani nun also Ekitiké: Frankfurts Sportchef Markus Krösche hat durch Stürmerverkäufe 300 Millionen Euro an Ablöse erwirtschaftet und ein zukunftstaugliches Geschäftsmodell entwickelt.

Wer an Frankfurt am Main denkt, denkt an Johann Wolfgang von Goethe. Und der wohl berühmteste Bürger der Stadt hatte Frankfurt, trotz seiner Liebe zu Italien, offenkundig so gut verstanden, dass eine seiner Diagnosen immer noch aktuell erscheint. Goethe schrieb mal: „In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage, immer sich kreuzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Reiselust.“