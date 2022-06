Mit erstaunlichem Vergnügen präsentiert sich Mario Götze bei seiner Vorstellung in Frankfurt. Seine Zeit in Eindhoven hat offenbar alle Beklemmungen gelöst.

Von Philipp Selldorf

An Berichterstattung über Mario Götze und sein Engagement bei Eintracht Frankfurt hat es in den vergangenen Tagen nicht gemangelt. An veritablen Neuigkeiten dagegen schon. So mussten vermehrt Meldungen ohne Inhalt gemeldet werden, zum Beispiel, dass der Trainer Oliver Glasner erklärte, Götze "keine Sonderrolle" einräumen zu wollen. Hätte Glasner gesagt, er werde dem Weltmeister und Kinderzimmer-Poster-Star eine Sonderrolle geben, die ihn von defensiven Zweikämpfen und lästiger Verteidigungsarbeit befreie, wäre das tatsächlich eine Nachricht gewesen.