Eintracht Frankfurt:Adler auf Wachstumskurs

Mario Götze ist da - und umworbene Leistungsträger müssen nicht unbedingt verkauft werden. Die Eintracht will sich nicht durch Sparen schwächen, sondern an die Spitzengruppe der Liga heranrücken.

Von Philipp Selldorf

Die Gesellschaft "Freunde des Adlers" aus Bad Homburg ist keine Vereinigung, die sich dem Schutz großer Greifvögel im Taunusgebirge verschrieben hat. Sie unterstützt vielmehr den längst weltberühmten Steinadler Attila samt dem ihm unterstehenden Fußballverein Eintracht Frankfurt. Mit einer Aktienbeteiligung von bisher 16,81 Prozent gehört die Gruppe einem Kreis vorbildlich stiller Teilhaber an, die durch sogenannte "Eigenkapitalmaßnahmen" dem Klub durch die Pandemie geholfen haben. Die nächste Kapitalzufuhr der durch den Europacupsieg naturgemäß euphorisierten Adlerfreunde steht, wie zu hören ist, in Bälde bevor. Auf die Gestaltung der Siegprämie für das Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern am Freitagabend wird der nahende Geldsegen keine Auswirkungen haben - auf die Pläne für die Finanz- und Sportpolitik in der neuen Saison hingegen schon.