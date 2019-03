2. März 2019, 22:26 Uhr Frankfurt gewinnt spät Nährstoff für kühne Träume

In einem packenden Bundesligaspiel besiegt Frankfurt mit zwei späten Treffern Hoffenheim und verschafft sich einen Vorsprung im Kampf um Europa. TSG-Trainer Nagelsmann hadert mit den Umständen.

Von Tobias Schächter, Frankfurt

Als nach dem Abpfiff der Jubel der Frankfurter Fans und Spieler noch einmal aufbrandete, hatte Julian Nagelsmann nur ein Ziel: Der Trainer der TSG Hoffenheim steuerte auf Makoto Hasebe zu, ohne links oder rechts zu schauen, um dem Kapitän von Eintracht Frankfurt etwas deutlich mitzuteilen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte die Eintracht dieses wilde Fußballspiel doch noch gewonnen, nach einer 1:0-Führung und dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand schafften die Hessen nach der gelb-roten Karte für den Hoffenheimer Innenverteidiger Kasim Adams (65.) durch einen irren Schlussspurt doch noch einen ganz wichtigen Sieg. Sebastien Haller gelang in der 89. Minute der Ausgleich, dem eingewechselten Goncalo Paciencia dann sogar noch der 3:2-Siegtreffer. Der Jubel kannte keine Grenzen.

Nagelsmann wollte später nicht erzählen, was er zu Hasebe gesagt hatte. Der eigentlich als tadelloser Sportsmann bekannte Hasebe habe, nach allem, was er gehört habe, vor der Hoffenheimer Bank den Siegtreffer mit klar sichtbaren Gesten gefeiert, meinte Eintracht-Trainer Hütter. So dies zutreffe, sagte der Österreicher, entschuldige er sich dafür. Der Hoffenheimer Manager Alexander Rosen erzählte, ohne Hasebe selbst beim Namen zu nennen, dass der Spieler die medizinische Abteilung der TSG bei der Auswechslung des verletzten Nadiem Amiri (82.) beleidigt habe. Der Aufreger um Hasebe, der entgegen seiner Gewohnheit nach dem Abpfiff auch mit den japanischen Journalisten im Stadion nicht sprechen wollte, war jedoch nur eine Rand-Geschichte in einem überaus spannenden Bundesligaspiel.

Für Frankfurt scheint aktuell jeder Gegner schlagbar

Aber diese Anekdote verdeutlicht, wie wichtig diese Partie für die Kontrahenten war. Die Eintracht rangiert nach diesem Kraftakt nun sechs Punkte vor den Hoffenheimern und befindet sich wieder in Sichtweite zu den Champions-League-Plätzen. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag gegen Inter Mailand gab den Frankfurtern die Dramaturgie dieses Spiels nur noch mehr Selbstvertrauen. Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic sagte: "Wenn wir so spielen - und mit diesen Fans - können wir jeden Gegner schlagen." Die Frankfurter nährten mit diesem Sieg des Willens ihre kühnsten Träume. Die Hoffenheimer indes gaben wieder einmal einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand und erlitten einen bitteren Rückschlag auf dem Weg zu einer erneuten Europapokal-Teilnahme.

"Wenn ich ehrlich bin, ist das ein sehr bitterer Moment heute", gab Trainer Nagelsmann zu. Seine Elf hatte es wieder einmal nicht geschafft, ein Spiel vorzeitig zu entscheiden bzw. einen knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Nagelsmann ist nicht bekannt dafür, zu jammern, doch nach diesem Drama wies er darauf hin, dass er schon seit drei Wochen nur zwölf gesunde Feldspieler im Training begrüße. In Frankfurt fehlten der TSG acht wichtige Profis, darunter die ersten drei Innenverteidiger (Vogt, Hübner, Bicakcic). Und während des Spiels humpelten dann auch noch Nadiem Amiri und Kerem Demirbay (37.) vom Platz. Und nachdem Adams wegen seines zweiten Fouls vom Platz geflogen war, musste Nagelsmann zum dritten Mal umstellen und Florian Grillitsch, der zunächst zentral in einer Dreier-Abwehrkette angefangen hatte, dann auf die Sechs gewechselt war, als zweiten Innenverteidiger in die Viererkette zurückbeordern.

Am Ende spielten Stürmer Joelinton und Bundesliga-Debütant Alfons Amade, 19, eine Doppelsechs im Mittelfeld, die es so wohl nie wieder geben wird. Es stimmt schon: Das Verletzungspech trifft die Hoffenheimer hart. Allerdings schenken sie im Verteidigen auch Punkte immer wieder selbstverschuldet her. Beim 2:2-Ausgleich kurz vor Ende der regulären Spielzeit haderten sie wie eine Schülermannschaft mit der Eckball-Entscheidung und verschliefen die kurze Ausführung der Ecke und die Zuordnung im Strafraum, wo Haller nach der Flanke von Gacinovic ungestört köpfen konnte. Und die Eintracht wollte mehr, wollte die Entscheidung, angetrieben von ihren enthusiastischen Fans und immer wieder vom großartigen Filip Kostic auf der linken Seite, der den Hoffenheimer Rechtsverteidiger Joshua Brenet in der Schlussphase ein ums andere Mal stehen ließ, als sei dieser gar nicht da.

"Knackpunkt war die gelb-rote Karte", meinte Eintracht-Coach Adi Hütter zu Recht. Danach war der Druck und die Wucht der Eintracht einfach zu groß. Eigentlich, meinte Nagelsmann sarkastisch, habe das 1:0 für die Eintracht das Spiel vorgezeichnet: "Der Kostic schießt dem Rebic an die Rübe und der Ball geht ins Tor." Dieser kuriose Führungstreffer nach einem direkten Freistoß von Kostic und einer, nun ja, unfreiwilligen Verlängerung von Rebic gab der Eintracht aber keine Sicherheit, Hoffenheim kam nach einem schönen Angriff durch Joelinton zum Ausgleich (43.) und durch Ishak Belfodils beherzten Schuss (60.) verdient zur Führung. Am Ende gingen sie dennoch ohne Punkte vom Platz.

Innerhalb von fünf Tagen gab Hoffenheim nun zweimal gegen Konkurrenten um die Europapokalplätze Führungen in der Schlussphase her. Am Montag kassierten die Badener in Leipzig kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich, nun erlebten sie in Frankfurt ein ernüchterndes Ende. Julian Nagelsmann meinte hinterher zu Eintracht-Trainer Adi Hütter: "Wer solche Spiele gewinnt, der landet am Ende weit oben." Nagelsmann und die Hoffenheimer hingegen haben nur noch zehn Spiele Zeit, um dieser Saison das Label der "verpassten Chancen" zu nehmen.