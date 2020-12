Von Maik Rosner, Augsburg

Adi Hütter herzte jeden Frankfurter, der ihm über den Weg lief. Viel Erleichterung zeichnete sich dabei im Gesicht des Trainers ab, nachdem die Serie von zuletzt neun Spielen ohne Sieg beendet war. Aus Pietät verbot es nicht natürlich, aber es hätte durchaus gepasst, wenn Hütter nach dem 2:0 (0:0) seiner Eintracht zunächst den Augsburger Abwehrspielern Jeffrey Gouweleeuw und Raphael Framberger seinen Dank für die ersten drei Punkte im zehnten Anlauf überbracht hatte. Denn sie waren es an einem Nachmittag der vergebenen Chancen ja gewesen, die den Erfolg der Gäste in der 53. Minute mit einem Eigentor in Co-Produktion kurios auf den Weg gebracht hatten. Kurz vor Schluss erzielte Stefan Ilsanker mit seinem ersten Saisontor dann noch das 2:0 (87. Minute).

Erleichtert sprach Hütter nach dem ersten Sieg seit Anfang Oktober von einem "absoluten Befreiungsschlag, der uns gelungen ist, nachdem wir in den letzten Wochen nicht immer vom Glück verfolgt waren." Keine einfache Zeit sei das sportlich gewesen, nun aber gehe man mit einem "positiven Gefühl aus dem Jahr". Oder, wie es sein Spieler Erik Durm formulierte: "Jetzt können wir uns auf Weihnachten freuen."

Für Augsburg setzt sich der Abwärtstrend in der Bundesliga fort

Vielleicht wäre es keine schlechte Idee, als Geschenkwunsch vorsichtshalber noch Zielwasser einzureichen. Denn die Vielzahl an Gelegenheiten, die die Frankfurter am Samstag ausgelassen hatten, hätte eigentlich für drei bis vier Siege gereicht. "Das Spiel hätte locker 4:4 ausgehen können", befand Augsburgs Stürmer Alfred Finnbogason mit einigem Recht, da sich der FCA am Vergeben von Torchancen rege beteiligt hatte. Für Heiko Herrlichs Mannschaft setzte sich trotz des jüngsten 1:0-Sieges in Bielefeld der übergeordnete Abwärtstrend in der Bundesliga vor dem Pokalspiel gegen RB Leipzig am Dienstag fort.

Vor dem Spiel hatte Herrlich seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Frankfurter nicht mehr Punkte erwirtschaftet haben. Warum das womöglich so ist, konnte der Augsburger Trainer nun aus der Nähe beobachten. Die Gäste traten zwar spielbestimmend auf. Zugleich fielen ihre häufigen Ungenauigkeiten und ebenso der Kontrast zum Gastgeber auf, der nach Ballgewinnen schnörkellos und zielstrebig agierte, natürlich auch begünstigt von den größeren Räumen, die die aktivere Eintracht preisgab. Heraus kam ein munteres Spiel mit hohem Unterhaltungswert.

In der ersten Hälfte trägt die Partie Züge eines Schützenfestes ohne adäquate Schützen

Exemplarisch für das wogende Geschehen stand Augsburgs frühe Großchance aus der zehnten Minute, als sich die Frankfurter mit unpräzisen Pässen festspielten, Augsburg schnell konterte und Alfred Finnbogason seinen Sturmpartner Florian Niederlechner hübsch freispielte, dessen Rechtsschuss aber genau in die Arme von Torwart Kevin Trapp flog. Auf der Gegenseite kam Filip Kostic einem Torerfolg mehrfach recht nahe. Wie mit einem Linksschuss, der knapp am Pfosten vorbeistrich, oder mit einem Kopfball in die Arme von Torwart Rafal Gikiewicz.

Gefährlicher aber wurden zunächst die Augsburger, obwohl sie manch einen Angriff nicht sauber ausspielten. Dennoch hatten sie die bis dahin beste Chance. Der zuletzt angeschlagene und nun zurückgekehrte Linksverteidiger Iago brachte den Ball flach zu Finnbogason, der mit seinem Drehschuss aus sechs Metern jedoch Trapp traf. Auch die Eintracht näherte sich der Führung nun weiter an, als Durm vom rechten Strafraumeck an den linken Pfosten schoss. Und als dann auch noch André Silva frei vor Gikiewicz aus zehn Metern das Ziel verfehlte, blickte Trainer Adi Hütter fast flehend gen Himmel in die Nebelschwaden. Vor der Pause lenkte Gikiewicz noch einen Schuss von Amin Younes mit seiner linken Hand ab - da trug die Partie so langsam Züge eines Schützenfestes ohne adäquate Schützen.

Nach der Pause wartet Frankfurt ab und Augsburg tut sich schwer, für Gefahr zu sorgen

Das muntere Vergeben der Chancen setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Augsburgs Finnbogason durfte sich versuchen, dann wieder Frankfurts Kostic, ehe Marco Richter mit einem Lupfer Trapp nicht überraschen konnte. Es fügte sich ins Bild der mangelnden Abschlussqualität, dass Frankfurts Führung von zwei Augsburgern erzielt wurde. Silva brachte den Ball nach innen, wo FCA-Kapitän Gouweleeuw klären wollte, dabei aber Framberger anschoss, von dem der Ball ins Tor prallte.

Dass die Chancen danach abnahmen, lag an jenem Rollentausch, den beide Mannschaften vollzogen. Frankfurt agierte nun abwartend, Augsburg tat sich schwer, in den engen Räumen für Gefahr zu sorgen. Für die größte Aufregung sorgte deshalb, dass der FCA nach Tutas Ziehen und Halten gegen Iago keinen Elfmeter zugesprochen bekam (73.). "Mehr runterreißen geht eigentlich nicht", klagte Herrlich später. Für Geschäftsführer Stefan Reuter war es ebenso "ein Rätsel", warum die Szene keine Videoüberprüfung nach sich zog.

Viel hatte sich danach im Spiel nicht mehr getan, einmal abgesehen von jener Entscheidung, die zu diesem Nachmittag der verhinderten Fachkräfte für Tore passte: Steven Zuber passte nach innen, der eingewechselte Ilsanker schob zum 0:2 ein. Der Österreicher ist defensiver Mittelfeldspieler.