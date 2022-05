Eintracht Frankfurt gewinnt nach Elfmeterschießen gegen die Rangers aus Glasgow die Europa League in einer Nacht von Sevilla, an die sich alle Beteiligten noch lange erinnern werden.

Von Javier Cáceres, Sevilla

Niemand kann verlässlich sagen, woran sich die Menschen in ein paar Jahrzehnten erinnern werden, wenn sie an die Nacht von Sevilla zurückdenken, in der die Frankfurter Eintracht gegen die Glasgow Rangers die Europa League gewann. Aber vielleicht wird es so sein, dass sie sich der 118. Minute erinnern, in der Eintracht-Torwart Kevin Trapp eine Parade zeigte, von der man dies mit Bestimmtheit sagen kann: Dass sie ikonisch werden wird.