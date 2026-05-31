Adi Hütter kehrt nach fünf Jahren als Trainer zum Fußball -Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, unterzeichnete der Österreicher einen Vertrag bis Sommer 2029 und übernimmt als Nachfolger des gescheiterten Spaniers Albert Riera. Hütter hatte die Eintracht bereits von 2018 bis 2021 trainiert und dabei unter anderem das Halbfinale in der Europa League und im DFB-Pokal erreicht.

Anschließend hatte er Frankfurt Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen, was durchaus Unmut am Main hervorgerufen hatte. Zuletzt war Hütter für die AS Monaco tätig, die er zweimal in die Champions League führte. Seit seiner Entlassung im Oktober 2025 war er vereinslos. Riera hatte Eintracht Frankfurt Anfang Februar nach der Freistellung des langjährigen Erfolgstrainers Dino Toppmöller übernommen.



Die vergangene Bundesligasaison schloss Frankfurt auf Rang acht ab und verpasste erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Danach folgte Rieras Entlassung.