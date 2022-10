Von Frank Hellmann, Frankfurt

Mit dem Prädikat Topspiel ist das in der Bundesliga so eine Sache. Nur weil eine Begegnung am Samstagabend angesetzt ist, erwächst daraus kein Automatismus, dass das Publikum auf seine Kosten kommt. Doch die reichweitenstarken Marken Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben die Ansetzung am zwölften Spieltag genutzt, um kräftig Werbung fürs deutsche Oberhaus zu betreiben. Beide Mannschaften zeigten einen offenen Schlagabtausch, der teilweise anarchische Züge trug. Beste Abendunterhaltung war dieses Fußballspiel definitiv.