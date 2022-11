Eintracht Frankfurt in der Champions League

Wir haben es schon wieder getan: Die Frankfurter jubeln gewohnt ausgelassen nach dem 2:1-Sieg in Lissabon.

Von Philipp Selldorf

Kürzlich hat es Didi Hamann gewagt, Jürgen Klopp zu kritisieren, was Klopp natürlich sofort auf die Palme brachte, und zwar in deren höchsten Wipfel. Von dort aus zürnte er, Hamann habe weder die Kompetenz noch die Bedeutung, um als Quelle von Kritik wahrgenommen werden zu dürfen, womit er unter Anhängern des FC Liverpool sogleich die nächste Debatte auslöste. Viele meinten, Klopp sei zu weit gegangen, als er die Klublegende Hamann beleidigte, jenen Mann, der am 27. Mai 2005 im Champions-League-Endspiel gegen den AC Mailand beim Pausen-Stand von 0:3 eingewechselt wurde und dann seinen Beitrag zu einer der größten Auferstehungsgeschichten des Fußballs leistete.