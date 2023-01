Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Die Partie war aus, und Julian Nagelsmann lief auf das Feld, um sich bei all jenen zu bedanken, die es ganz dringend verdient hatten. Er klatschte kurz mit dem Einwechselspieler Mathys Tel ab, aber der hatte eigentlich nur zufällig das Glück, dass er in der Nähe der Schiedsrichter stand, zu denen der Trainer des FC Bayern strebte. Nagelsmann schlug bei den Unparteiischen ein, dann strebte er so schnell wie möglich vom Rasen. Seine Spieler standen da noch wie traurige Statisten vor der Kurve. Es gab ja auch keinen Grund zu Freude. Das dritte 1:1 der Münchner nacheinander, diesmal gegen den Verfolger Eintracht Frankfurt, ließ die Betrachter ratlos zurück. Die Bayern hatten mal wieder von allem zu wenig gezeigt. Zu wenig Leidenschaft, zu wenig Idee, zu wenig Torgefahr. Und vor allem hatten sie trotz einer nur knappen Führung zu Beginn der zweiten Hälfte grundlos das Tempo aus dem Spiel genommen.