Die Diskrepanz zwischen dem stimmungsvollen Normalbetrieb und dem stimmungsarmen Notbetrieb dieser Tage ist in der Bundesliga vielleicht nirgendwo so groß wie am Standort Frankfurt. Die Wechselwirkung zwischen Publikum und Spielern ist für die Eintracht ein elementarer Faktor. Einen Tag, bevor das Coronavirus den Spielbetrieb stoppte, hatte Frankfurt noch ein Geisterspiel gegen den FC Basel aufgeführt. Das Resultat dieses Europa-League-Achtelfinales geriet so gespenstisch wie die Kulisse: 0:3. Damals, am 12. März, ließ sich bereits erahnen, wie schwierig es für die Frankfurter sein wird, ohne Energiezufuhr von den Rängen zu kicken. Die unter Dauerstrom stehenden Ultras elektrisieren normalerweise aus ihrer Nordwestkurve alle Tribünenbereiche.

Beim Re-Start vor anderthalb Wochen gegen Mönchengladbach (1:3) wirkte das Frankfurter Ensemble so, als habe jemand den Stecker gezogen. Doch jetzt im dritten Anlauf, an einem milden Frühlingsabend, fand doch noch einer den Geisterspielschalter in der verwaisten Arena mit den blauen Schalensitzen. Beim leidenschaftlichen 3:3 (1:1) gegen Freiburg stimmte ganz ohne lärmenden Anhang die läuferische, spielerische und kämpferische Leistung. "Die Mannschaft lebt", lautete die wichtigste Erkenntnis von Trainer Adi Hütter nach einem "Wechselbad der Gefühle".

Hütter, 50, der bei einer sechsten Niederlage in Serie Fragen nach seiner Verantwortung hätte beantworten müssen, erinnerte sich in der Not an die erfolgreiche Vorsaison. Damals bestürmte seine Elf mit dem Aufbauspieler Makoto Hasebe hinten sowie drei Kraftpaketen im Angriff ( Sebastian Haller, Luka Jovic, Ante Rebic) alle Gegner. Gegen Freiburg kehrte nun der unverwüstliche Hasebe, der im Alter von 36 gerade für ein weiteres Jahr unter Vertrag genommen wurde, in die Abwehr-Dreierkette zurück. Und in der Offensive entfachten der quirlige Daichi Kamada, der lange Bas Dost und der fintenreiche André Silva als Triumvirat fast eine ähnliche Kraft wie einst die berühmte Büffelherde. Sagenhafte 35:10 Torschüsse verbuchten die Frankfurter. Freiburgs Trainer Christian Streich räumte nach einem "verrückten Spiel" einen schmeichelhaften Ausgang ein: "Am Ende muss man sagen: ein glücklicher Punkt - was man eigentlich nicht sagen will, wenn man 3:1 vorne lag."

Der beste Joker der Liga, Nils Petersen (2:1/67.), und Lucas Höler (3:1/69.) hatten für Freiburg den Spielverlauf zwischenzeitlich auf den Kopf gestellt, nachdem vor der Pause Vincenzo Grifo (28.) für den SC und André Silva (35.) für Frankfurt getroffen hatten. Streich, der im Hinspiel vom diesmal verletzten David Abraham böse zu Boden gerempelt worden war, fand beeindruckend, wie Frankfurt auch ohne frenetische Anfeuerung aufs Gaspedal drückte, um den Fans die Pfingstwoche nicht vollends zu vermiesen: "Frankfurt hatte extrem viele Chancen", gab Streich zu.

Zeitweise stemmte sich allein sein famoser Torwart Alexander Schwolow, 27, gegen den Ansturm. Der in Wiesbaden geborene Schwolow wehrte sich im Stile eines Handballkeepers mit katzenhaften Verrenkungen: "Freiburgs Torhüter kam mir vor, als hätte er acht Arme und sieben Beine", sagte der mit seinem ersten Ballkontakt erfolgreiche Einwechselspieler Timothy Chandler (3:3/82.). Zuvor hatte Kamada eine Orientierungslosigkeit von Nationalverteidiger Robin Koch bestraft (2:3/79.).

Angesichts von "25 hundertprozentigen Chancen" (Chandler) hätte die Eintracht gewinnen müssen. Der in der Winterpause auf Hütters Betreiben in die Mainmetropole gelotste Stefan Ilsanker gab noch einen weiteren Tipp: "Wenn man jedes Spiel drei, vier, fünf Tore bekommt, wird's leider schwer, Spiele zu gewinnen." Tatsächlich muss an der Balance bei der Neujustierung in der Pandemie noch gefeilt werden.

"Das sind zwei absolut verlorene Punkte", sagte Hütter zerknirscht, ohne den positiven Aspekt zu unterschlagen: "Dass wir zurückgekommen sind, hat mir sehr gut gefallen. Wir wollten unbedingt den Befreiungsschlag." Aufgeschoben ist aber aufgehoben. Hütter wird seine Elf auffordern, diesen Bereitschaftsmodus bei den nächsten Reisen in den Norden zu bewahren: Am Samstag in Wolfsburg und am Mittwoch beim Nachholspiel in Bremen ist Frankfurt gefordert, seinen mickrigen sieben Zählern auf fremden Plätzen etwas hinzuzufügen. Sonst muss das Abstiegsgespenst daheim vertrieben werden. Dass dies auch im Geisterspielbetrieb gelingen kann, weiß die Eintracht nun.