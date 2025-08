Trauer um Frank Mill: Der Fußball-Weltmeister von 1990 ist am Dienstag an den Folgen eines schweren Herzinfarktes verstorben. Dies bestätigten Mills frühere Vereine Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen. Zunächst hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der gebürtige Essener in der Nacht zu Dienstag verstorben sei. Mill wurde 67 Jahre alt, er hinterlässt zwei Kinder.