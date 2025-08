Nachruf auf Frank Mill Fränkie macht keine Späße mehr 5. August 2025, 17:17 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Frank Mill ist tot. (Foto: Bernd Weissbrod / dpa)

Vielen blieb Frank Mill, Weltmeister von 1990, mit einem Schuss an den Pfosten in Erinnerung. Doch in Dortmund erinnern sie sich an einen großen Stürmer und besonderen Menschen.

Von Freddie Röckenhaus

