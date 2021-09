Interview von Thomas Hürner, Bremen

Frank Baumann, 45, kann von sich behaupten, mit dem SV Werder einige Höhen und Tiefen miterlebt zu haben. Als Spieler war er der Kapitän einer Bremer Mannschaft, die regelmäßig um Titel mitspielte. In der Rolle des Sport-Geschäftsführers musste Baumann den Traditionsklub nach dem Abstieg nun auf eine neue Realität ausrichten. Und die sieht an diesem Samstag folgendermaßen aus: Nord-Derby gegen alten Rivalen Hamburger SV - zum ersten Mal in der zweiten Liga.

SZ: Herr Baumann, zuletzt ging es bei Ihnen viel um Finanzen, Verhandlungen, Kaderplanung. Das war sicher anstrengend. Hätten Sie nicht Lust, erst mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen?

Frank Baumann: Können wir gerne machen. Auch wenn ich eher kein Freund davon bin, sich zu sehr in der Vergangenheit aufzuhalten.

Im Jahr 2009 fanden die legendären Derby-Tage statt. Vier Mal spielte der SV Werder gegen den Erzrivalen Hamburger SV, im Uefa-Cup, im DFB-Pokal und im Endspurt in der Bundesliga - und das alles in nur drei Wochen. Woran erinnern Sie sich?

An eine außergewöhnliche Zeit. Die Rivalität ballte sich auf nur wenige Tage, das war in beiden Städten greifbar, spürbar. Nordderbys sind ja immer brisant. Aber damals kam hinzu, dass auch der sportliche Konkurrenzkampf riesig war. Beide Klubs hatten damals die Chance auf Titel, da potenziert sich die Rivalität automatisch - genauso wie die Aufmerksamkeit auf diese Duelle, die weit über den Norden hinausging.

Beginnen wir mit dem ersten Akt, dem Pokal-Halbfinale in Hamburg am 22. April. Die frühe Werder-Führung Führung durch Per Mertesacker glich Ivica Olic aus. Beim 1:1 blieb es auch nach 120 Minuten. Es ging also ins Elfmeterschießen...

Das war ein Spiel, das zu jeder Zeit auf Messers Schneide stand. An Dramatik kaum zu überbieten. Der HSV hatte den Münzwurf gewonnen, deshalb schossen wir aufs Tor vor der Nordkurve im Volkspark. Da steht der harte Kern der HSV-Fans, die hatten nur drauf gewartet, bis Tim Wiese vor ihnen erscheint. Er war einfach eine Reizfigur damals...

... und der Mann, der drei Elfmeter hielt und Werder das Weiterkommen sicherte.

Man kann sagen: Er ließ seinen Worten auch Taten folgen. Tim war vor dem Derby sehr selbstbewusst aufgetreten, das hatte nicht jedem Hamburger gefallen. Ich kann mich noch erinnern, wie er nach dem letzten Elfmeter diesen Sprint hingelegt hat, in vollem Tempo zu unseren Fans auf der anderen Seite des Stadions.

Detailansicht öffnen So sahen sie aus, die guten alten Zeiten: Frank Baumann mit dem DFB-Pokal 2009. (Foto: John Macdougall/AFP)

Akt zwei und drei waren die beiden Halbfinalspiele im Uefa-Cup, am 30. April und am 7. Mai. In der Hauptrolle: eine Papierkugel, die heute im Werder-Museum ausgestellt wird.

Die eine kleine, aber sicher nicht ganz unwichtige Rolle gespielt. Die HSV-Kurve hatte eine große Choreographie zelebriert, eines der Überbleibsel war diese Papierkugel...

... die in der Schlussphase ihren Beitrag leistete, dass der Ball vom Schienbein des HSV-Verteidigers Michael Gravgaard ins Toraus ging. Es gab Eckball, und dann folgte Ihr Auftritt.

Meine Rolle sollte man da echt nicht überbewerten. Ich wurde eigentlich nur angeschossen.

Egal: Der Ball lag im Netz - und Werder stand durch diesen Treffer im Finale des Uefa-Pokals.

Das war ein absolutes Highlight für uns Spieler, für die Fans, für den ganzen Klub. Man schafft es nicht alle Tage in ein Europapokal-Endspiel - und dann ausgerechnet in Hamburg. Mehr geht kaum. Getoppt wird das eigentlich nur von der Meisterschaft, die wir 2004 gegen den FC Bayern in München klargemacht haben.

In Akt Nummer vier, am 10. Mai im Bremer Weserstadion, gewann Werder mit 2:0 und ließ so die letzten Meisterschaftsträume des HSV platzen. Paradiesische Zeiten im Vergleich zu heute. Sind Sie beim Blick zurück auch ein bisschen wehmütig geworden?

Überhaupt nicht. Was wäre das auch für ein Signal nach außen? Wir können nicht von anderen erwarten, die Realität in der zweiten Liga anzunehmen - und dann schwelgen wir ständig in Erinnerungen an alte Europapokalzeiten.

Im Jahr 2009 waren Sie noch ein gefeierter Derby-Held. Zuletzt haben Sie auch eine andere Seite kennengelernt: Im Weserstadion gab es "Baumann-raus!"-Rufe, einige Werder-Fans haben Ihren Abstiegsfrust vor allem an Ihnen entladen.

So läuft das häufig, so tickt ein Stück weit auch unsere Gesellschaft. Im Erfolgsfall gibt es viele Köpfe, die was dazu beigetragen haben. Wenn es nicht läuft, liegt der Fokus auf nur wenigen Personen. Ich habe aber gelernt, dass man so etwas nicht zu sehr an sich ranlassen darf.

Ist Ihnen das in den vergangenen Wochen auch gelungen?

Nicht zu jeder Zeit, aber das beschäftigt einen natürlich. Auch im Privatleben. Mir hat aber geholfen, dass ich gedanklich meist auf einer Sachebene war. Ich habe permanent darüber nachgedacht, wie wir den Abstieg sportlich und wirtschaftlich meistern können.

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins vor zwei Wochen haben Sie auch viel Solidarität erfahren.

Ich glaube, die Mitglieder haben gemerkt, dass wir offen und ehrlich waren. Wir haben eine Analyse angefertigt, in der wir einige offene Fragen beantworten wollten: Warum haben wir gewisse Entscheidungen getroffen? Wo sind wir falsch abgebogen? Und, am wichtigsten: Wir wollten einen Weg aufzeigen, wie wir aus der schwierigen Situation wieder rauskommen.

Sie sagten, einer der großen Fehler sei es gewesen, sich am "Rattenrennen um die Fleischtöpfe im europäischen Wettbewerb" zu beteiligen. Was war damit gemeint?

Das Dilemma, in dem Vereine wie Werder stecken: In der Bundesliga findet ein Verdrängungswettbewerb statt, weil die Hälfte der Klubs an die TV-Gelder in den internationalen Wettbewerben möchte. Für den Rest geht es um den Verbleib in der Liga. Wir waren 2019 kurz davor und mussten eine Entscheidung treffen: Wollen wir ein gewisses Risiko eingehen und es noch mal versuchen? Oder wollen wir stagnieren?

Am Ende entschieden Sie sich dafür, es zu versuchen.

Wir haben diese Entscheidung guten Gewissens und nicht leichtfertig getroffen. Damals hatten wir noch einen sehr dynamischen Transfermarkt, in dem viel Geld im Umlauf war. Für uns war das eine Chance, den nächsten Schritt zu gehen, so wie es Klubs wie Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt auch geschafft haben. Leider ist das nicht so aufgegangen.

Was lief in der darauffolgenden Saison schief?

Wir wollten immer mehr, und zwar in allen Bereichen. Daraus resultierte in der Saison 2019/2020 eine extreme Verletzungsserie, die zur Folge hatte, dass wir personell nachrüsten mussten. Und so sind wir langsam in eine sportliche Misere geraten, die wiederum wirtschaftliche Auswirkungen hatte.

Haben Sie 2019 das Leistungsvermögen des Teams falsch eingeschätzt?

Wir haben damals versucht, eine Mannschaft aufzubauen, die eine gewisse Ambition hat, die etwas Außergewöhnliches erreichen wollte. Wir haben auch Spieler verpflichtet, die genau das verkörpern. Aber als wir auf einmal im Abstiegskampf steckten, da mussten wir feststellen: Das sind vielleicht nicht die Typen, die mit diesen Härten umgehen können.

Vor Ihnen sind bereits andere Traditionsklubs abgestiegen, Frankfurt, Stuttgart oder der HSV. Auch sie hatten zuvor europäische Ambitionen angemeldet. Erkennen Sie darin ein Muster?

Durchaus. Aber ich weiß nicht, ob es grundsätzlich der bessere Weg ist, wenn man einfach nur sagt: Ich will die Liga halten. Dann öffnet sich die finanzielle Schere immer weiter - und du steckst irgendwann automatisch unten drin.

Kleinere Klubs wie der SC Freiburg oder Union Berlin, deren Rahmenbedingungen nicht besser sind als die von Werder, haben es geschafft, in der Liga zu bleiben.

Eins vorneweg: Ich habe großen Respekt vor der tollen Arbeit, die an diesen Standorten geleistet wird. Aber ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Diese Klubs konnten in Ruhe und über Jahre wachsen, weil es eine ganz andere Erwartungshaltung im Umfeld gibt. Im Grunde ist dort alles auf die Zielsetzung Klassenverbleib ausgelegt. In Traditionsvereinen wird man hingegen auf die alten Europapokaltage angesprochen.

Die sportliche Abwärtsspirale fiel aus Werder-Sicht ziemlich genau mit der Pandemie zusammen.

Wir befanden uns im Sommer 2020 in einer schlimmen finanziellen Situation. Deshalb konnten wir auf dem Transfermarkt nicht mehr die Korrekturen vornehmen, um uns entweder voll auf Abstiegskampf auszurichten oder das spielerische Niveau im Kader zu heben. Aus rein sportlicher Sicht hätten wir gerne zwei Mittelfeldspieler geholt. Aber wirtschaftlich war das nicht mehr möglich.

Abgestiegen ist Werder in der vergangenen Saison, zwei Jahre nach dem Traum vom Europapokal. Für Verwunderung sorgte Ihr Umgang mit Trainer Florian Kohfeldt: Sie hielten lange an ihm fest - und stellten ihn einen Spieltag vor Schluss doch frei.

Im Nachhinein wäre es vielleicht der konsequentere und richtige Schritt gewesen, diese Entscheidung schon drei Wochen vorher zu treffen, nach der Niederlage gegen Union Berlin. Aber auch dann ist nicht gesagt, dass das ein anderes Ergebnis hervorgerufen hätte. Wir haben so lange an Florian geglaubt, weil er ein hervorragender Trainer ist und in der Vergangenheit schon schwierige Situationen gemeistert hatte. In der Saison vor dem Abstieg hatte er die Mannschaft in der Relegation gegen Heidenheim gerettet, da hatte die Situation lange noch düsterer ausgesehen. Aber irgendwann mussten wir einsehen: Den Spielern hat es an Überzeugung gefehlt nach so einer langen Phase von Misserfolgen.

Nach dem Abstieg musste der Kostenapparat drastisch heruntergefahren werden. Parallel galt es eine Mannschaft aufzubauen, die in der zweiten Liga vorne mitspielen kann.

Der Druck war enorm. Wir mussten bis zum 30. Juni eine zweistellige Millionensumme einnehmen, was uns durch den Verkauf von Stürmer Milot Rashica auch gelungen ist. Und dann war uns allen im Verein klar, dass es ein Geduldsspiel wird: Die Pandemie hatte den Markt erlahmt, die Europameisterschaft hat Transfers zusätzlich hinausgezögert. Im Nachhinein sind wir froh, dass wir unsere Spieler nicht zu früh und zu günstig verkauft haben - und dass wir nur Spieler geholt haben, von denen wir auch überzeugt sind.

Werder hat jetzt den wertvollsten Kader der zweiten Liga, vor Schalke und dem HSV. Allein deshalb ist der Aufstieg aber nicht fest vorgesehen, oder?

Solche Zahlen bedeuten gar nichts. Wenn das so einfach wäre, dann hätte ja auch der HSV in den vergangenen Jahren aufsteigen müssen. Wir wissen, dass wir einen schwierigen Weg vor uns haben, die zweite Liga ist ein hartes Brett. Wir haben eine entwicklungsfähige Mannschaft, die für die Zukunft Spannendes verspricht. In Markus Anfang haben wir genau den richtigen Trainer dafür. Er selbst hat bereits betont, worum es jetzt gehen wird: Wiederaufbau vor Wiederaufstieg. Und das sehe ich genauso.

Was können Sie von Ihrem Nordrivalen lernen?

Es macht keinen Sinn, auf andere Klubs zu schauen. Wir müssen bei uns bleiben und sollten weniger von den guten, alten Zeiten sprechen. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich aber daran, dass wir etwas schneller in die Bundesliga zurückkehren könnten.