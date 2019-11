Franco Foda hatte einen klaren Plan. Im Moment des Abpfiffs würde er auf Diego Maradona zurennen und sich dessen Trikot schnappen, Foda war auch entschlossen, für dieses Trikot zu kämpfen. Aus heutiger Sicht kann man festhalten, dass sein Plan damals zur Hälfte aufgegangen ist. Tatsächlich stand Foda nach Spielschluss als Erster bei Maradona, mit dem zweiten Teil des Planes gab es allerdings ein Problem. Maradona schüttelte nur den Kopf. Er habe das Trikot schon einem anderen versprochen, gab Maradona zu verstehen, und dieser andere hat die Trophäe dann auch abgeschleppt. Das Trikot gehört seitdem Lothar Matthäus.

Näher als im Dezember 1987 ist Franco Foda dem großen Fußball nie mehr gekommen. Er hat bei der Südamerika-Reise der deutschen Nationalmannschaft 25 Minuten gegen Argentinien und acht Minuten gegen Brasilien gespielt, mehr Einsatzminuten hat er auch in den folgenden Jahren nicht mehr geschafft. Vor der WM 1990 stand Foda noch mal im erweiterten DFB-Kader, aber er hat sich dann verletzt. Weltmeister wurden die anderen ohne ihn.

Knapp 30 Jahre später begegnet Franco Foda nun dem großen Fußball wieder. Am Freitag hat er erst die Weihnachtsfeier des Österreichischen Fußballbundes in Wien besucht (eine Veranstaltung, von der der große Fußball bisher keine Kenntnis hatte), am Samstag ist er zur Auslosung der EM-Gruppen nach Bukarest gereist. Argentinien und Brasilien werden Foda bei diesen europäischen Titelkämpfen wahrscheinlich nicht zugelost werden, es sei denn, man hat das sagenumwobene Qualifikations- und Losverfahren immer noch nicht gecheckt. Aber Italien könnte Foda erwischen, das Heimatland seines Vaters. Oder Deutschland, das Land, das ihn zum 33-Minuten-Nationalspieler gemacht hat.

Als Arbeitsmateriali reicht eine Deutschland-Karte

Foda, 53, ist eine außergewöhnliche Figur auf dem Trainermarkt, er ist gleichzeitig Coach einer Nationalmannschaft und einer Liga-Auswahl. Er trainiert Österreich und die deutsche Bundesliga, was schätzungsweise dasselbe ist.

Im Januar 2018 hat Foda die österreichische Nationalelf übernommen, und die Österreicher haben dabei gnädig übersehen, dass er a Deitscher ist. Am Ende einer langen Bundesliga-Karriere, die ihn unter anderem nach Kaiserslautern, Leverkusen und Stuttgart führte, hat Foda noch erfolgreich für Sturm Graz gespielt, anschließend war er dort erfolgreich Trainer. "Ich lebe seit über 20 Jahren in Graz, hier wird unser Lebensmittelpunkt bleiben", sagt Foda, "ich bin schon halber Österreicher."

Bedauerlicherweise muss man aber anmerken, dass ihm die entscheidende Hälfte fehlt. Sehr bedauerlicherweise sagt er immer noch Ball zum Ball und Beinschuss zum Beinschuss und nicht, wie das in der Fachsprache heißt, Wuchtel und Gurkerl (zu einem schwachen Torhüter sagt er auch "schwacher Torhüter" und keinesfalls Eiergoalie). Er spricht sein Deutsch immer noch mit pfälzischem Einschlag, und mit diesem Deutsch sagt er sehr schöne Sätze wie "es bleibt nischt aus, dass isch vielleischt auch mal Stangerlpass sage".

Graz ist übrigens einigermaßen wunderschön, und die Steirer klopfen Foda auch kernig auf die Schulter, wenn sie ihn auf der Straße treffen, aber das ist nicht der Grund, warum Foda sein Graz dem großen Wien vorzieht. Er wolle die Teamchef-Rolle etwas anders interpretieren, sagt er, "wir wollen viel unterwegs sein, viel Kontakt halten. Dafür muss ich nicht jeden Tag im Wiener Büro sein." Wenn er mit seinen Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics die Einsatzpläne für die Wochenenden bespricht, reichen als Arbeitsmaterialien sowieso eine Deutschland-Karte und die Ansetzungen des aktuellen Spieltags der deutschen Fußball-Bundesliga.

Schwerwiegende Fragen stellen sich dann: Kann man, wenn man freitagabends den Schalker Schöpf schaut, am Samstag noch den Alaba anschauen und die Leipziger Sabitzer, Laimer und Ilsanker? Wer aus dem Trainerstab kommt am schnellsten nach Gladbach, um am Sonntag den Lainer zu beobachten und in Wolfsburg den Schlager? Oder ist es eh ein Schmarrn, in München den Alaba, in Frankfurt den Hinteregger oder in Leverkusen den Baumgartlinger anzuschauen, weil man eh weiß, dass die super sind? Soll man nicht lieber in Freiburg den jungen Abwehrspieler Lienhart besuchen oder den jungen Abwehrspieler Posch in Hoffenheim oder den alten Abwehrspieler Trimmel bei Union Berlin? Lohnt sich ein Besuch in Mainz, spielt der Onisiwo da überhaupt von Anfang an, und oder schauen wir lieber den Schaub und den Kainz in Köln oder den Friedl in Bremen? Was ist mit dem Grillitsch und dem Gregoritsch? Geht sich noch ein Abstecher in die zweite Liga aus, zum Hinterseer nach Hamburg oder nach Nürnberg zum Dovedan?

"Austria" steht auf dem Kärtchen, das in Lostopf drei steckt. Man könnte auch "German Bundesliga" drauf schreiben, ohne eine Gegendarstellung zu riskieren.