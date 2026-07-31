Der italienische Fußball trauert um einen der besten Verteidiger in der ruhmreichen Geschichte der Squadra Azzurra. Die Milan-Legende Franco Baresi, Weltmeister und mehrmaliger Europacupsieger, ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Das teilte sein langjähriger Klub AC Mailand mit. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, starb Baresi in der Nacht auf Freitag.

Schon am Mittwoch hatten Berichte von seinem Ableben die Runde gemacht. Sogar Vize-Regierungschef Matteo Salvini hatte auf X kondoliert und war dabei falschen Berichten aufgesessen. Der AC Mailand dementierte umgehend, schrieb aber, dass Baresi „eine schwierige und heikle Phase“ durchlebe. Wie die Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtete, war bei Baresi im vergangenen Jahr ein Knoten an der Lunge entfernt worden.

„Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte“, teilte der Klub mit. Baresis letzter öffentlicher Auftritt im voll besetzten San Siro sei bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Anfang Februar in Mailand gewesen.

Baresi spielte von 1978 bis 1997 für den AC Mailand – in seiner gesamten Karriere spielte er für keinen anderen Klub. Sechsmal gewann er mit Milan die italienische Meisterschaft, dreimal die Champions League. 1982 wurde er mit der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister, allerdings ohne Einsatz. 1994 unterlag er mit der Auswahl im WM-Finale in den USA erst im Elfmeterschießen gegen Brasilien. 1990 wurde er als Italiens Fußballer des Jahres ausgezeichnet.