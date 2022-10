Der frühere FC-Bayern-Topstürmer Franck Ribéry hat sein Karriereende jetzt auch offiziell bestätigt: "Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht", teilte der 39-Jährige bei Instagram mit. Dazu postete der Franzose ein Video mit Highlights seiner Karriere - um "allen Fans zu sagen, dass die Zeit gekommen ist, mich vom Fußballspielen zurückzuziehen." Infolge seiner jüngsten Verletzung seien die Schmerzen im Knie immer stärker geworden: "Ich habe keine andere Wahl, als aufzuhören", so Ribéry. Nach seiner großen Zeit in München von 2007 bis 2019 - mit dem Triple 2013 als Höhepunkt - spielte er in Italien für den AC Florenz und zuletzt für US Salernitana. Bei den Süditalienern könnte Ribéry einen Anschluss-Posten im Management übernehmen.