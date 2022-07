Die japanische Polizei hat laut Medienberichten eine Hausdurchsuchung bei Haruyuki Takahashi, Vorstandsmitglied von Tokio 2020, durchgeführt. Der 78-Jährige soll von einem offiziellen Sponsor der Olympischen Sommerspiele mehr als 300 000 Dollar angenommen haben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo News erhielt ein von Takahashi geleitetes Sportberatungsunternehmen 2017 Geld von Aoki Holdings Inc., im Jahr darauf wurde die Bekleidungsfirma Olympia-Sponsor. Der Verdacht der Bestechlichkeit steht im Raum. "Es gab keinen Interessenkonflikt wegen meiner Position als Vorstandsmitglied des Organisationskomitees", hatte Takahashi in der Vorwoche in der Zeitung Yomiuri Shimbun erklärt. Die Tokioter Staatsanwaltschaft wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zur Angelegenheit äußern.