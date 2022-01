Alexander Jobst soll neuer Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf werden. Laut Medienangaben wird der 48 Jahre alte Marketing-Experte die Nachfolge des in Kürze scheidenden Thomas Röttgermann antreten. Der Zweitligist wollte die Personalie am Dienstag noch nicht bestätigen. Jobst hatte im vergangenen Sommer nach zehn Jahren sein Amt als Vorstandsmitglied des Bundesliga-Absteigers FC Schalke niedergelegt. Er steht beim Zweitliga-13. vor einer schwierigen Aufgabe. Der seit April 2019 amtierende Röttgermann hatte ein Angebot zur Vertragsverlängerung mit deutlichen Worten abgelehnt: "Das mir vom Aufsichtsrat erläuterte Vorstandskonzept hat in mir nicht die Überzeugung auslösen können, dass dies geeignet ist, die anstehenden Herausforderungen zu bestehen."