Sven Mislintat ist stets wachsam. Etwas anderes kann man zumindest nicht schließen aus seiner Anekdote, wonach ihn Freunde gern „Holzauge“ nennen. Der 53-Jährige sagt, die Freunde würden damit seinen Branchenspitznamen „Diamantenauge“ konterkarieren. So wird er manchmal in Medien genannt, weil er als Talentsichter schon viele junge Fußballer entdeckt hat, sogenannte Rohdiamanten. Als neuer Sportvorstand beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sagte Mislintat nun aber in dieser Woche: „Ich weiß immer noch nicht, wo der Name Diamantenauge herkommt.“