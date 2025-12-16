Zum Hauptinhalt springen

Sven Mislintat bei Fortuna DüsseldorfNeuer Job fürs Diamantenauge

Lesezeit: 4 Min.

Ankunft am neuen Arbeitsplatz: Sven Mislintat, 53, bei seiner Vorstellung im Düsseldorfer Stadion.
Ankunft am neuen Arbeitsplatz: Sven Mislintat, 53, bei seiner Vorstellung im Düsseldorfer Stadion. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Sven Mislintat soll beim abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf künftig den Sport verantworten. Bei seinen früheren Klubs hat er unzählige Volltreffer auf dem Transfermarkt gelandet – und immer wieder Debatten ausgelöst.

Von Ulrich Hartmann

Sven Mislintat ist stets wachsam. Etwas anderes kann man zumindest nicht schließen aus seiner Anekdote, wonach ihn Freunde gern „Holzauge“ nennen. Der 53-Jährige sagt, die Freunde würden damit seinen Branchenspitznamen „Diamantenauge“ konterkarieren. So wird er manchmal in Medien genannt, weil er als Talentsichter schon viele junge Fußballer entdeckt hat, sogenannte Rohdiamanten. Als neuer Sportvorstand beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sagte Mislintat nun aber in dieser Woche: „Ich weiß immer noch nicht, wo der Name Diamantenauge herkommt.“

Zur SZ-Startseite

MeinungBorussia Dortmund
:Das Ergebnis der Präsidentenwahl ist eine Demütigung für Watzke

SZ PlusKommentar von Freddie Röckenhaus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite