Weil an dieser Stelle auf wohlfeile Wortspiele verzichtet werden soll, wird mit den Nachnamen der Fußballtrainer Markus Anfang und Alexander Ende nach Möglichkeit kein Schabernack getrieben. Schon eine Floskel wie „Auf Anfang folgt Ende“ erübrigt sich, auch wenn es sich dabei um die Wahrheit handelt. Den zweiten Trainerwechsel binnen sechs Monaten hat der schlingernde Zweitligist Fortuna Düsseldorf schließlich nicht deshalb vorgenommen, weil die beiden Namen so lustig zueinanderpassen, sondern weil Anfang gefühlt am Ende war und der Klub mit Ende einen neuen Anfang wagt. Oh, Pardon! Auch von einer „Fortuna ohne Fortune“ sollte hier besser nicht die Rede sein, dabei trifft auch das die Lage relativ gut.