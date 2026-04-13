Zum Hauptinhalt springen

MeinungFortuna DüsseldorfWehe, wenn die Toten Hosen wieder helfen müssen

Kommentar von Ulrich Hartmann

Lesezeit: 2 Min.

Der damalige Sportdirektor Thomas Berthold (links) und Campino, Sänger der Toten Hosen, im Jahr 2003
Der damalige Sportdirektor Thomas Berthold (links) und Campino, Sänger der Toten Hosen, im Jahr 2003 Achim Scheidemann/dpa

Dass Fortuna Düsseldorf der Abstieg in die dritte Liga droht, hat mehrere Gründe. Das Relegations-Trauma wirkt nach – und vor allem ist der vergangene Kaderumbau völlig missglückt.

Weil an dieser Stelle auf wohlfeile Wortspiele verzichtet werden soll, wird mit den Nachnamen der Fußballtrainer Markus Anfang und Alexander Ende nach Möglichkeit kein Schabernack getrieben. Schon eine Floskel wie „Auf Anfang folgt Ende“ erübrigt sich, auch wenn es sich dabei um die Wahrheit handelt. Den zweiten Trainerwechsel binnen sechs Monaten hat der schlingernde Zweitligist Fortuna Düsseldorf schließlich nicht deshalb vorgenommen, weil die beiden Namen so lustig zueinanderpassen, sondern weil Anfang gefühlt am Ende war und der Klub mit Ende einen neuen Anfang wagt. Oh, Pardon! Auch von einer „Fortuna ohne Fortune“ sollte hier besser nicht die Rede sein, dabei trifft auch das die Lage relativ gut.

Zur SZ-Startseite

MeinungPlatzsturm von Dresden
:So provozieren Fans knallharte Strafen und Maßnahmen

SZ PlusKommentar von Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite