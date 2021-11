Fortuna Düsseldorfs Abwehrspieler André Hoffmann hat sich bei seinem heftigen Zusammenprall im Zweitliga-Spiel gegen Hannover 96 ein schweres Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Laut Fortuna konnten bei den Untersuchungen in der Uniklinik Düsseldorf "Frakturen ausgeschlossen werden", hieß es weiter. Der 28 Jahre alte Profi war beim 1:1 am Samstag mit Hannovers Sebastian Ernst zusammengestoßen und mit "Verdacht auf Fraktur im Kiefer und der Halswirbelsäule" in die Klinik gebracht worden. Angaben, wie lange Hoffmann ausfällt, machte die Fortuna nicht.