22. August 2018, 08:30 Uhr Fortuna Düsseldorf Eklig auf dem Debütantenball

Beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf sitzt der Mann mit der meisten Bundesliga-Erfahrung auf der Bank - Trainer Friedhelm Funkel mit 320 Partien als Spieler und 459 Partien als Coach.

Nach der Meisterschaft in der zweiten Liga will die Fortuna diese Saison vor allem die Klasse halten.

Das letzte Mal, als Düsseldorf länger als eine Spielzeit in der Bundesliga spielte, war Mitte der 90er Jahre.

Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Es ist keineswegs so, als verfüge bei Fortuna Düsseldorf bloß Trainer Friedhelm Funkel, 64, über Bundesliga-Erfahrung. Mit 320 Erstliga-Einsätzen als Spieler wäre er im Fortunen-Kader zwar immer noch top, aber der Aufsteiger aus Düsseldorf könnte Samstag zum Saisonstart gegen Augsburg auch ohne ihn theoretisch eine Elf aufbieten, die die Erfahrung von 553 Bundesligapartien aufbringt.

Die Problemzonen dabei: Einer der Torhüter, Michael Rensing oder Raphael Wolf, müsste im Feld spielen, die Formation besäße in Kenan Karaman nur einen echten Stürmer, und die Mittelfeldmänner Oliver Fink, Adam Bodzek und Aymen Barkok brächten es angesichts von Verletzungen nur auf einen äußerst limitierten Aktionsradius. Womit die Realität eine andere ist: Sollte die Startelf gegen Augsburg genauso aussehen wie die Pokal-Elf beim 5:0-Sieg in Koblenz, dann wären sechs Spieler Bundesliga-Debütanten - darunter die komplette Viererreihe im Mittelfeld.

Es ist darum verständlich, dass Funkel seine jungen Profis vor dem Debütentenball stark redet und ihnen übertriebenen Respekt vor der Bundesliga auszutreiben versucht. "Eklig", "unangenehm" und "furchtlos" möge seine Mannschaft spielen. Was klingt wie die klappernde Motivationsrede aus einem alten Ritterfilm, hat Funkels Teams in den vergangenen Jahrzehnten meist geholfen. Fortunafußballer, die eher das geschriebene Wort bevorzugen, finden überdies Zuspruch in ihrer Arbeitskleidung: Bei den drei neuen Trikot-Varianten hat der Klub ein Mal das Wort "Tradition", ein Mal "Heimat" und ein Mal "Mut" in den Kragen nähen lassen. Beim Umziehen können sich verunsicherte Spieler an diesen Schlagwörtern aufbauen.

Bei den bundesliga-unerfahrenen Offensivspielern hat das bislang gut geklappt, auch wenn man den Pokalsieg in Koblenz nicht überbewerten darf. Der aus Kiel gekommene Zweitliga-Torschützenkönig Marvin Duksch hat ein Mal getroffen, mehr Interesse geweckt haben aber die belgischen Flügelstürmer Benito Raman (ein Tor) und Dodi Lukebakio (zwei). Raman, 23, kommt von Standard Lüttich, war länger ausgeliehen und ist mittlerweile fest verpflichtet.

Lukebakio, 20, ist eine Leihgabe vom Premier-League-Klub FC Watford und spielt bislang so stark, dass man sich fragt, warum die Briten ihn hergegeben haben. Rouwen Hennings ergänzt im Zentrum die Offensive. Er hat vor acht Jahren 16 Bundesligaspiele für den FC St. Pauli bestritten. Duksch hat für Borussia Dortmund und den SC Paderborn 15 Mal in der ersten Liga gespielt, Kenan Karaman für Hoffenheim und Hannover 61 Mal - aber alle drei zusammen kommen auf gerade mal sechs Erstligatreffer.