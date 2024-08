Der griechische Torjäger Christos Tzolis hat in den ersten beiden Saisonspielen keinen Treffer erzielt und auch keinen vorbereitet. Damit können sie bei Fortuna Düsseldorf jetzt aber ganz gut leben, schließlich hatten sie ihren 22 Jahre alten Leihspieler Anfang Juni per Kaufoption zwar zunächst für dreieinhalb Millionen Euro von Norwich City erworben, ihn einen Monat später aber für geschätzte sechs Millionen an den FC Brügge weiterverkauft. Während Brügge in der belgischen Jupiler-Pro-League in den ersten beiden Ligaspielen mit Tzolis nicht über ein 1:1 und ein 0:1 hinausgekommen ist, erfreuen sich die Fortunen an ihrem Transferplus ebenso wie am 2:0-Auftaktsieg beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt.

Tzolis hat die Fortunen in der vergangenen Saison mit 22 Treffern und neun Vorlagen auf Platz drei geschossen – und in eine Relegation, die sie trotz eines 3:0-Sieges im Hinspiel beim VfL Bochum (nach drei Tzolis-Assists) im Rückspiel daheim im Elfmeterschießen noch sensationell verloren haben. Der Japaner Takashi Uchino, der nun zum Al-Wasl SC nach Dubai wechselte, schoss den entscheidenden Elfmeter eine Stunde vor Mitternacht über das Tor. „Da zerreißt es einem das Herz“, sagte in jener dunklen Stunde der Trainer Daniel Thioune, und Fußball-Deutschland fragte sich, ob man den Düsseldorfern das zerrissene Herz in der neuen Saison jetzt wohl noch anmerken würde, ob der auf so dramatische Weise verpasste Aufstieg womöglich ein kleines Trauma ausgelöst hat.

Das erste Spiel in Darmstadt schien zu zeigen: Es gibt kein Trauma. Am Samstag nun spielen die Fortunen erstmals seit der Horrornacht vom 27. Mai wieder in der heimischen Arena. Ihr Gast im zweiten Saisonspiel ist der Karlsruher SC. Ohne Tzolis und ohne den für acht Millionen Euro an den italienischen Serie-A-Aufsteiger Como verkauften Mittelfeldmann Yannik Engelhardt – also ohne zwei ihrer zuletzt besten Spieler und ohne deren zusammen 25 Treffer und zwölf Vorlagen – wollen die Düsseldorfer in der neuen Saison wieder so weit vorn wie möglich mitspielen.

Wenn ein Klub relevante Spieler verkauft, dann tröstet er sich gerne mit der These, ohne die Ausnahmekönner für die Konkurrenz schwieriger ausrechenbar zu sein. Ein bisschen so klang vor dieser Saison auch Thioune, als er sagte: „Der Kader ist sehr ausgewogen, das ist eine Mannschaft, die sich bereits über einen langen Zeitraum kennt und die sich entwickelt hat und immer besser geworden ist.“ Sein guter Draht zu den Spielern war mitverantwortlich dafür, dass sich die Fortuna in den zweieinhalb Jahren unter Thioune mit den zunehmend besseren Abschlussplatzierungen zehn, vier und drei stetig weiterentwickelt hat.

„Wir sind sportlich in der Lage, eine nahezu genauso gute Saison zu spielen wie die letzte“, sagt Thioune

Thioune sagt, in seinem Vertrag stehe „im Kleingedruckten“, dass er den Auftrag habe, „Spieler besser zu machen“. Er findet, dass er das seit seinem Amtsantritt im Februar 2022 eigentlich ganz gut hinbekommen hat, zuletzt mit Tzolis und Engelhardt, aber auch schon in den vorangegangenen Spielzeiten mit den Fortuna-Topscorern Khaled Narey (mittlerweile Al-Khaleej FC in Saudi-Arabien) und David Kownacki (aktuell Werder Bremen). Die nächsten beiden Stürmer, die Thioune besser machen will, heißen nun Danny Schmidt (21, von Mainz 05) und Tim Rossmann, 20, von jenem Karlsruher SC, der am Samstag in Düsseldorf gastiert. „Danny und Tim zeigen beide, dass sie die Qualität unseres Kaders erhöhen können“, sagt Thioune. „Wir sind sportlich in der Lage, eine nahezu genauso gute Saison zu spielen wie die letzte.“

2020 war die Fortuna zuletzt aus der Bundesliga abgestiegen, sie träumt seither von der Rückkehr ins Oberhaus und fühlt sich trotz des jüngsten Relegationsschocks insgesamt wieder zunehmend würdiger wahrgenommen im deutschen Fußball. Christian Weber hat von 2009 bis 2015 für Düsseldorf in der zweiten Liga gespielt, ist jetzt in derselben Liga seit zweieinhalb Jahren ihr Sportdirektor und findet: „Die Wahrnehmung von Fortuna Düsseldorf ist nicht nur in der Stadt und der Region, sondern auch überregional sehr positiv konnotiert; wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine Entwicklung eingeleitet, die wir weiter fortführen wollen und können.“

Natürlich wäre der Aufstieg in die Bundesliga, der Ende Mai so nahe schien, für die Fortunen das Größte gewesen, aber auch so sind sie mit den jüngsten Entwicklungen recht zufrieden. „Wir haben in den letzten zwei Spielzeiten 120 Punkte geholt“, sagt der Trainer Thioune, „und zugleich haben wir Spieler, die gestolpert sind, für die Fortuna gewonnen, sie weiterentwickelt, ins Schaufenster gestellt und Transfererlöse erzielt – das ist uns in den letzten Jahren hervorragend gelungen.“

In einer Saison nun, in der es in der zweiten Liga wieder hochattraktive Spiele etwa gegen den 1. FC Köln, den Hamburger SV, Schalke, Kaiserslautern und Hertha BSC gibt, setzen die Düsseldorfer auch ihre Aktion „Fortuna für alle“ fort, diesmal sogar mit vier statt zuvor drei Freispielen: im Oktober gegen den HSV, im November gegen Elversberg, im Januar gegen Darmstadt und im April gegen Preußen Münster. Für die Gratistickets kann sich jeder im Internet bewerben.

„Unser Auftrag ist, all die positiven Entwicklungen zu bestätigen“, sagt Thioune und meint damit auch die Freispiel-Aktion, die er glühend unterstützt. Zu den neuerlichen Aufstiegskandidaten mag er sein Team nicht zwingend zählen. Er beantwortet die Frage nach dem Saisonziel gewohnt diplomatisch und rhetorisch ziemlich klug: „Wir wollen wieder maximal sein.“