16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Fortuna Düsseldorf Achterbahnfahrt

Plötzlich eine kleine Macht am Rhein: Mit Punkt gewinnen gegen höher eingeschätzte Klubs nährt die Fortuna die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

In seinem zuvor letzten Spiel hatte sich das Schicksal gegen Kaan Ayhan verschworen. Erst ein Handspiel im Strafraum, dann ein fataler Fehlpass, schließlich noch einen Schuss ins eigene Tor abgefälscht - seit dem 0:3 Anfang November in Mönchengladbach brannte Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger auf Wiedergutmachung. Dann aber durfte er zwei Mal nicht spielen und fehlte zwei Mal verletzt.

41 Tage, oder exakt: 982 Stunden, musste der 24 Jahre alte, in Gelsenkirchen geborene Türke warten, ehe er jetzt gegen den SC Freiburg erstmals wieder eingesetzt wurde. Und keine einzige dieser 982 Stunden hatte seinen Wunsch nach Wiedergutmachung schmälern können. Ayhan ist Abwehrspieler, er kommt also gar nicht oft vors gegnerische Tor, trotzdem erzielte er beim überraschend souveränen 2:0-Sieg der Fortuna beide Treffer. Hinterher referierte er in all der Freude auch über den dunklen Moment zuvor in Mönchengladbach: "So ist das leider im Fußball: In dem einem Spiel ist man der Buhmann, im anderen der Matchwinner - aber mir gehen diese Urteile manchmal zu schnell."

Die Bundesliga ist eine Achterbahn, besonders für die Düsseldorfer. In dem einen Spiel lassen sie jegliche Liga-Tauglichkeit vermissen, im nächsten nähren sie wieder Hoffnungen. Sechs Spiele nacheinander hatten sie zwischen Ende September und Anfang November verloren bei 2:20 Toren. Das 0:3 in Mönchengladbach markierte das Ende dieses Höllenritts. Seither haben sie aus fünf Spielen sieben Punkte geholt, zehn Tore geschossen und sogar ein 3:3 beim FC Bayern erreicht. Das sind für den Aufsteiger respektable Zahlen, jeder Punktgewinn nährt Hoffnung auf den anfangs unmöglich erscheinenden Klassenerhalt. "Diese drei Punkte können wir unglaublich gut gebrauchen", sagte nach dem Freiburg-Sieg der Trainer Friedhelm Funkel, als habe seine ausgedörrte Wüstenreisetruppe unverhofft einen Kanister Wasser geschenkt bekommen.

Düsseldorf sammelt die Punkte gegen höher gewettete Teams - und jetzt kommt Dortmund

Die nächste Etappe durch die Wüste steht ihnen aber jetzt bevor, am Dienstag kommt Borussia Dortmund. Das ist eine kaum lösbare Aufgabe, die aber interessant wird, wenn man Düsseldorfs Ergebnisse gegen höher gewettete Teams beachtet: 1:1 in Leipzig, 2:1 gegen Hoffenheim, 4:1 gegen Berlin, jenes 3:3 in München. Das 1:7 in Frankfurt und das 0:3 in Gladbach würden sie am Rhein am liebsten als Streichresulate verbuchen. Jetzt aber behauptet Funkel: "Wir werden auch gegen Dortmund nichts herschenken, wir wollen für eine Überraschung sorgen."

Kaan Ayhan kann darüber berichten, wie man sich aus emotionalen Tälern wieder auf Berge hocharbeitet. "Ich wollte einfach nur meinen Job gut erledigen", sagte er nach seinem lebenswichtigen Doppelpack, "das tut der Seele jetzt natürlich gut." Zwei Dinge räumte der frühere Schalker aus: Dass er den eigenen Stürmern nur demonstrieren wollte, wie man Tore schießt, und dass er nur gegen Freiburg treffen kann, denn auch sein erstes Bundesligator hatte er einst für Schalke gegen diesen Gegner erzielt. "Am besten probiere ich am Dienstag gegen Dortmund gleich noch mal einen Doppelpack", sagte er vergnügt.

Generell aber bleibt Düsseldorfs Kampf um den Klassenerhalt ein Himmelfahrtskommando. Abhängig auch von der chronischen Schwäche der Konkurrenten Nürnberg und Hannover müssen die Rheinländer nun überlegen, wie viele personelle Ergänzungen in der Winterpause die Mannschaft verträgt, ohne dass Unruhe hineinkommt in einen Kader, der sich nach deprimierenden Niederlagen immer wieder stabilisieren konnte. "Wir wollen uns hinterher nicht vorwerfen lassen, nicht alles für den Klassenerhalt unternommen zu haben", sagt Aufsichtsratsboss Reinhold Ernst, der zu Verstärkungen tendiert.

An diesem Montag tritt der neue Sportdirektor Lutz Pfannenstiel seinen Job an. Der Weltenbummler, der einst als Torwart den Globus bereist und mehr Abenteuer überlebt hat als Indiana Jones, steht vor einer komplexen Aufgabe. In ihren Planungen müssen Pfannenstiel und Funkel zweigleisig denken: Wen braucht die Fortuna, falls sie oben bleibt? Und wen, falls es doch wieder runter geht?